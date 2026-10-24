معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان گفت: یکهزار و ۲۶۷ نامزد انتخابات شورای شهر در سطح استان، برای کسب ۱۸۱ کرسی به رقابت خواهند پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید پورعلی اظهارداشت: از مجموع یکهزار و ۴۵۵ نفر ثبت‌نامی برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر تعداد یکهزار و ۲۶۷ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند که یکهزار و ۱۲۵ نفر از آنها آقا و ۱۴۲ نفر خانم هستند.

وی ادامه‌داد: براین اساس ۸۹درصد نامزد‌های انتخابات شورای شهر را آقایان و ۱۱درصد آنها را بانوان تشکیل می‌دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان یادآور شد: بیشترین تعداد افراد ثبت نامی مربوط به شهرستان خرم آباد است که شامل ۳۱۷ نامزد انتخاباتی از شهر‌های خرم آباد، بیرانشهر، زاغه و سفیددشت هستند و کمترین تعداد ثبت‌نامی هم مربوط به شهرستان معمولان می‌باشد.

پورعلی گفت: در مجموع در سطح ۳۳ شهر استان لرستان ۱۲۶۷ نامزد برای انتخاب ۱۸۱ نفر عضو شورا‌ها به رقابت خواهند پرداخت.

وی در ادامه به وضعیت ثبت‌نام داوطلبان در روستا‌های استان اشاره و اظهار کرد: در بحث روستا‌ها نیز انتخابات در یکهزار و ۶۷۸ روستا برگزار می‌شود که یکهزار و ۶۳۱ روستا شورای ۳نفره و ۴۷ روستا شورای ۵نفره دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: تعداد ۹هزار و ۱۸۱ نفر در انتخابات شورای اسلامی روستا ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۸هزار و ۹۱۷ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.

پورعلی، تعداد شعب اخذ رای استان را نیز یکهزار و ۶۸۲ شعبه عنوان و اظهار کرد: انتخابات در ۸۱۶ شعبه شهری و ۸۶۶ شعبه روستایی برگزار می‌شود که از این تعداد یکهزار و ۵۰ شعبه ثابت و ۶۳۲ شعبه، سیار هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود، گفت: ستاد انتخابات استان دارای ۱۳ عضو می‌باشد که شامل یک نفر رئیس و ۱۲ تا عضو کمیته از جمله کمیته‌های حقوق، کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، کمیته آموزش، کمیته تدارکات و ... هستند و در طول چند ماه گذشته وظایفشان را با دقت انجام داده‌اند.

پورعلی افزود: باتوجه به اینکه انتخابات تمام الکترونیک است از ابتدا که فرآیند ثبت نام شروع شده است فرمانداران و بخشداران نقش اصلی در اجرا و هماهنگی انتخابات تا این مرحله داشتند.

وی در مورد زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: با اعلام ستاد انتخابات کشور و تعیین قطعی زمان برگزاری انتخابات، استان آمادگی دارد که انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا را برگزار کند.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان