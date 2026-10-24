باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده در چهارمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۵، با ارائه گزارشی جامع از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت تسریع در تعیین‌تکلیف و فروش املاک مازاد تأکید کرد.

او گفت: در نیمه‌نخست امسال، فرآیند مولدسازی و فروش املاک مازاد شامل ۵ فقره ملک آموزش و پرورش به ارزش ۶۴ میلیارد تومان، ۴۷ فقره ملک دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ارزش ۳۷۰ میلیارد تومان و ۱ فقره ملک منابع طبیعی و آبخیزداری به ارزش ۱۱ میلیارد تومان با موفقیت به انجام رسیده است.

پیشبرد پروژه‌های کلان کلان‌شهر و استان با منابع جدید

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه به پروژه‌های کلان در دست اجرا در حوزه تهاتر و تأمین مالی اشاره کرد و افزود: فرآیند تأمین مالی و تکمیل ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز با همکاری شهرداری شیراز به ارزش ۸۱۲ میلیارد تومان، تهاتر مطالبات خط آبرسانی سد درودزن به خرامه به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان، و تهاتر املاک آموزش و پرورش با مطالبات پیمانکاران نهضت مدرسه‌سازی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان، از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که در مسیر اجرا و نهایی شدن قرار دارد و در مجموع رقمی بیش از ۱.۵ همت منابع جدید را وارد چخه عمرانی استان می‌کند.

تصمیم‌گیری درباره واگذاری املاک و آزادسازی حریم باغ‌موزه دفاع مقدس

بررسی پیشنهاد واگذاری فرآیند فروش املاک دارای مجوز به اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قیمت‌گذاری مجدد املاک آموزش و پرورش، تأمین مالی برای تکمیل و آزادسازی حریم باغ‌موزه دفاع مقدس شیراز از محل ملک میدان کوزه‌گری، و نحوه تعامل اداره‌کل ورزش و جوانان با شهرداری برای تکمیل ورزشگاه پارس، از دیگر محور‌های کلیدی این نشست بود که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی برای اجرای آنها اتخاذ شد.

منبع: امور دارایی فارس