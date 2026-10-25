یک متخصص داروسازی بالینی با بیان اینکه مسمومیت دارویی در ایران برابر با متوسط جهانی است گفت: خانواده‌ها باید از درمان خودسرانه خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - دکتر نیایش محبی متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بروز مسمومیت دارویی در ایران با میانگین جهانی برابر است.

او افزود: در برخی موارد سالمندان به دلیل مشکلات حافظه، اقدام به مصرف زیاد دارو کرده که این موضوع سبب بروز مسمومیت دارویی در بین آنها خواهد شد.

محبی ادامه داد: الان بسته بندی دارویی ویژه سالمندان درست شده است تا این افراد به موقع دارو‌ها را مصرف کنند؛ این بسته بندی باعث شده تا سالمندان به اشتباه دارو‌ها را بیشتر از مقدار تجویزی مصرف نکنند.

به گفته وی، در بین کودکان زیر ۵ سال مسمومیت دارویی بروز پیدا می‌کند و علت این امر اشتباه گرفتن انواع خوراکی با اقلام دارویی است؛ برخی از تولید کنندگان دارویی از درب خاصی برای بسته بندی دارو استفاده کرده تا کودکان نتوانند درب آن را باز کنند.

محبی تصریح کرد: افرادی که مبتلا به بیماری‌های کبدی یا کلیوی هستند باید دز کمتری دارو نسبت به سایر افراد مصرف کنند تا سلامتی شان دچار مشکل نشود؛ بیماران کلیوی و کبدی در هنگام مراجعه به پزشک معالج باید بیماری زمینه‌ای شان را اطلاع دهند. 

این متخصص داروسازی بالینی با اشاره به اینکه افراد در هنگام مسمومیت دارویی نباید روش درمانی را به صورت خودسرانه  در پیش بگیرند، بیان کرد: تهوع، استفراغ، رنگ پریدگی، افت هوشیاری و در مواردی تنگی نفس و تغییر رنگ پوست از جمله علائم مسمومیت دارویی در بین افراد است. 

وی تصریح کرد: افرادی که دچار مسمومیت دارویی شده باید فورا به مراکز درمانی منتقل شوند تا پادزهر مورد نیاز تزریق شود.

محبی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد که دارو‌های بدون نسخه پزشک باید از دسترس افراد به دور باشد تا خطر مسمومیت دارویی کاهش پیدا کند. 

متخصص داروسازی بالینی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مسمومیت ها با دارو به دلیل دسترسی کودکان یا عدم اطلاع از میزان مصرف اقلام دارویی توسط سالمندان است.

برچسب ها: مسمومیت دارویی ، کمبود دارو
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