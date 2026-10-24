باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت نفت برنت در پی اختلال در عرضه و صادرات انرژی از مرز ۱۱۶ دلار در هر بشکه گذشت و به محدوده ۱۲۰ دلار نزدیک شد. هم‌زمان، بورس‌های آمریکا، اروپا و آسیا افت کردند و سهام شرکت‌های فناوری آمریکا با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد؛ به‌طوری که ارزش بازار این بخش حدود یک تریلیون دلار پایین آمد.

تبعات بحران به زندگی روزمره نیز رسیده است؛ از افزایش فشار هزینه قبوض انرژی بر خانوارهای آمریکایی تا رشد هزینه اجاره نفتکش‌ها که برای یک سفر ۳۰روزه به حدود ۸۰ میلیون دلار رسیده است. تداوم اختلال در مسیرهای انتقال سوخت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تولید را بیشتر کند و موج تازه‌ای از گرانی را در اقتصاد جهانی رقم بزند.