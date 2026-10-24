باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نفت ۱۱۶ دلاری و سقوط بورس‌ها در سایه بحران انرژی + فیلم

اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، قیمت نفت را به بالای ۱۱۶ دلار رسانده و هم‌زمان با افزایش هزینه انرژی، بازار‌های سهام و معیشت خانوار‌ها را تحت فشار قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت نفت برنت در پی اختلال در عرضه و صادرات انرژی از مرز ۱۱۶ دلار در هر بشکه گذشت و به محدوده ۱۲۰ دلار نزدیک شد. هم‌زمان، بورس‌های آمریکا، اروپا و آسیا افت کردند و سهام شرکت‌های فناوری آمریکا با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد؛ به‌طوری که ارزش بازار این بخش حدود یک تریلیون دلار پایین آمد.

تبعات بحران به زندگی روزمره نیز رسیده است؛ از افزایش فشار هزینه قبوض انرژی بر خانوارهای آمریکایی تا رشد هزینه اجاره نفتکش‌ها که برای یک سفر ۳۰روزه به حدود ۸۰ میلیون دلار رسیده است. تداوم اختلال در مسیرهای انتقال سوخت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تولید را بیشتر کند و موج تازه‌ای از گرانی را در اقتصاد جهانی رقم بزند.

مطالب مرتبط
نفت ۱۱۶ دلاری و سقوط بورس‌ها در سایه بحران انرژی + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر تاب‌آوری و ایستادگی در دویست و بیست‌ونهمین اجتماع شبانه + فیلم

نفت ۱۱۶ دلاری و سقوط بورس‌ها در سایه بحران انرژی + فیلم
young journalists club

پیامد‌های جهانی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران + فیلم

نفت ۱۱۶ دلاری و سقوط بورس‌ها در سایه بحران انرژی + فیلم
young journalists club

فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم
۷۶۲

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم
۵۲۳

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم
۴۹۱

به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم
۴۵۳

درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
روایت مردمی که سنگر‌ها را رها نمی‌کنند + فیلم
۴۱۹

روایت مردمی که سنگر‌ها را رها نمی‌کنند + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha