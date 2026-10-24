دو وینگر تیم فوتبال استقلال در فصل جاری توانسته‌اند عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - عملکرد دو وینگر تیم فوتبال استقلال در فصل جاری نشان می‌دهد یاسر آسانی و اسماعیل قلی‌زاده نقش مهمی در بخش هجومی آبی‌پوشان داشته‌اند؛ دو بازیکنی که هر کدام با ثبت آمار قابل توجه، سهمی در گل‌های استقلال ایفا کرده‌اند.

یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، تاکنون موفق به ثبت ۶ گل و ۲ پاس گل شده است تا با مجموع ۸ مشارکت مستقیم در گل، یکی از مهره‌های تأثیرگذار این تیم در فاز هجومی باشد. توانایی گلزنی و استفاده از موقعیت‌ها باعث شده آسانی در آمار گل زده از هم‌تیمی خود پیشی بگیرد.

در سوی دیگر، اسماعیل قلی‌زاده نیز با ثبت ۴ گل و ۳ پاس گل، مجموعاً روی ۷ گل استقلال تأثیر مستقیم گذاشته است. قلی‌زاده اگرچه یک گل کمتر از آسانی به ثمر رسانده، اما در زمینه پاس گل عملکرد بهتری داشته و با سه پاس گل، از این حیث بالاتر از وینگر آلبانیایی قرار می‌گیرد.

مقایسه آمار این دو بازیکن نشان می‌دهد آسانی در گلزنی عملکرد بهتری داشته و قلی‌زاده نیز در خلق موقعیت برای هم‌تیمی‌هایش آمار قابل توجهی ثبت کرده است. اختلاف یک مشارکت مستقیم در گل میان این دو وینگر، رقابت نزدیکی را در بخش هجومی استقلال نشان می‌دهد؛ رقابتی که می‌تواند در ادامه فصل به سود خط حمله آبی‌پوشان تمام شود.

با توجه به نقش پررنگ وینگر‌ها در ساختار هجومی استقلال، حفظ آمادگی این دو بازیکن و تداوم تأثیرگذاری آنها می‌تواند برای کادر فنی اهمیت زیادی داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که گلزنی و خلق موقعیت از عوامل تعیین‌کننده در نتیجه‌گیری این تیم خواهد بود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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