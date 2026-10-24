معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، به‌روزرسانی اطلاعات املاک و تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های بلااستفاده تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمایت میرزاده؛معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و رئیس کارگروه مولدسازی در نشست فوق‌العاده کارگروه مولدسازی املاک و دارایی‌های بلااستفاده وزارت آموزش‌وپرورش گفت: در این نشست، فرایند مولدسازی املاک و دارایی‌های بلااستفاده با بررسی ۱۱ راهکار پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه مربوط، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر این‌که مولدسازی املاک صرفاً به فروش دارایی‌ها محدود نمی‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌های قانونی متعددی از جمله تهاتر، اجاره، مشارکت، معاوضه و سایر روش‌های پیش‌بینی‌شده برای مولدسازی وجود دارد که باید متناسب با شرایط هر ملک و با هدف بهره‌برداری مؤثر از دارایی‌های بلااستفاده مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به فرصت شش‌ماهه تعیین‌شده برای تعیین تکلیف املاک، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام به‌موقع تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت زمانی موجود، لازم است ظرفیت‌های قانونی مولدسازی با جدیت بیشتری دنبال شود تا فرصت پیش‌بینی‌شده به بهترین شکل در مسیر منافع آموزش‌وپرورش به کار گرفته شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی را یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بهره‌گیری از منابع حاصل از مولدسازی عنوان کرد و گفت: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور با تمام توان از آموزش‌وپرورش حمایت می‌کنند و ارتقای کیفیت نظام تعلیم‌وتربیت از اولویت‌های جدی دولت است؛ بنابراین، باید از این فرصت برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پیشبرد طرح‌های نیمه‌تمام نهایت استفاده را برد.

وی همچنین با تبیین نقش وزارت آموزش‌وپرورش در این فرایند تصریح کرد: نقش این وزارتخانه در مولدسازی، تسهیل‌گری و فراهم‌کردن زمینه اجرای فرایندهای قانونی است.

مستندسازی، صیانت و مولدسازی؛ سه مأموریت اصلی در مدیریت املاک

در ادامه این نشست، امید رضاوند، مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش، با تشریح مهم‌ترین مسئولیت‌های این وزارتخانه در حوزه مدیریت املاک، بر سه مأموریت اساسی شامل مستندسازی املاک، جلوگیری از تعرض به دارایی‌ها و مولدسازی املاک بلااستفاده تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مستندسازی املاک اظهار کرد: مستندسازی املاک یکی از تکالیف مهم وزارتخانه است که اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته و این فرایند همچنان در حال پیگیری است.

رضاوند، جلوگیری از تعرض به املاک و صیانت از حقوق و دارایی‌های آموزش‌وپرورش را دومین مأموریت مهم در این حوزه برشمرد و افزود: در این بخش نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است؛ با این حال، در حوزه مولدسازی و تبدیل به احسن کردن املاک بلااستفاده، ضرورت دارد اهتمام بیشتری صورت گیرد و اقدامات اجرایی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی آمار و اطلاعات املاک در استان‌ها، بر لزوم شناسایی دقیق دارایی‌های بلااستفاده و تعیین وضعیت آن‌ها بر اساس راهکارهای پیش‌بینی‌شده در فرایند مولدسازی تأکید کرد.

ضرورت شناسایی دقیق املاک و تسریع در اجرای برنامه‌ها

در این نشست، بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای مرتبط، تکمیل اطلاعات املاک و بررسی ظرفیت‌های موجود برای استفاده بهینه از دارایی‌های بلااستفاده آموزش‌وپرورش در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران تأکید شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، شناسایی دقیق املاک، به‌روزرسانی اطلاعات، انتخاب روش مناسب مولدسازی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی، از الزامات پیشبرد این فرایند به شمار می‌رود؛ فرایندی که می‌تواند با مدیریت صحیح دارایی‌ها، زمینه تأمین منابع برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را فراهم کند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش 

برچسب ها: مولدسازی ، فروش املاک
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