رئیس مرکز آمار ایران گفت: در مرحله دوم سرشماری، برای خانوارهایی که اطلاعات آن‌ها نیازمند اصلاح یا راستی‌آزمایی است، پیامک ارسال می‌شود و این افراد باید از طریق سامانه «دولت من» اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - گودرزی رئیس مرکز آمار ایران در خبر ۱۴ با بیان اینکه سرشماری امسال با رویکردی متفاوت از دوره‌های گذشته انجام می‌شود، اظهار کرد: تفاوت اصلی این سرشماری، حرکت از خوداظهاری به سمت استفاده از ثبت‌های اداری است. در سال‌های گذشته، مردم با ثبت اطلاعات خود در سامانه‌های مختلف به شکل‌گیری این داده‌ها کمک کرده‌اند و همکاران ما نیز توانسته‌اند این اطلاعات را بررسی و ارزیابی کنند.

وی افزود: با آغاز سرشماری، بخش عمده داده‌های آماری مورد نیاز از طریق ثبت‌های اداری تأمین شده و اکنون وارد مرحله دوم اجرای این طرح شده‌ایم.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: در این مرحله، از امروز برای برخی از هموطنان پیامک ارسال می‌شود تا افرادی که اطلاعات آن‌ها نیازمند اصلاح است یا بخشی از داده‌هایشان باید راستی‌آزمایی شود، به سامانه «دولت من» مراجعه کنند. اطلاعاتی که در این مرحله از مردم دریافت می‌شود، بسیار محدود است و هدف آن، رفع نواقص و اطمینان از صحت داده‌های ثبت‌شده است.

گودرزی با اشاره به مرحله دوم اجرای سرشماری از طریق مراجعه حضوری به منازل تصریح کرد: برخلاف روش‌های گذشته که مراجعه به همه خانوارها انجام می‌شد، در سرشماری امسال تنها به تعداد محدودی از خانوارها، معادل حدود پنج درصد از کل خانوارهای کشور، مراجعه خواهد شد تا اطلاعات و ویژگی‌های جمعیتی و مسکن استخراج شود.

وی از مردم خواست همکاری لازم را با مأموران سرشماری داشته باشند و گفت: هموطنان در صورت مراجعه مأموران به منازل، با توجه به مشخصات و اطلاع‌رسانی‌هایی که از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی منتشر می‌شود، همکاری لازم را انجام دهند.

رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: مراجعه به سامانه «دولت من» برای همه مردم ضروری نیست و تنها افرادی که پیامک دریافت می‌کنند، باید برای تکمیل یا اصلاح اطلاعات خود به این سامانه مراجعه کنند.

گودرزی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای انتشار نتایج سرشماری گفت: تلاش می‌کنیم در نخستین فرصت، نتایج اولیه این طرح را اعلام کنیم که پیش‌بینی می‌شود این اتفاق در اوایل اسفند انجام شود. امیدواریم سرشماری‌ای که امروز آغاز شده است، به نقطه عطفی در تاریخ سرشماری کشور تبدیل شود و با همکاری مردم و تلاش همکاران، اجرای موفقی داشته باشد.

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برچسب ها: مرکز آمار ، سرشماری
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