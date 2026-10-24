وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم آمادگی دفاعی ایران گفت: مذاکره و تعامل با ایستادگی در برابر تجاوز منافاتی ندارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در آیین بزرگداشت روز ملی کارشناس رسمی دادگستری استان تهران اظهار کرد: دولت چهاردهم به‌عنوان نماینده تمدنی دست‌کم پنج‌هزارساله، همواره از صلح، گفت‌وگو و تعامل استقبال می‌کند و خواهان آرامش و آسایش برای ایران و جهان است.

وی افزود: ما می‌خواهیم به دنیا ثابت کنیم که ملتی متمدن و صلح‌طلب هستیم و از مسیر گفت‌وگو و تفاهم برای حل مسائل استقبال می‌کنیم؛ اما اگر دشمنان بر لجاجت خود پافشاری کنند، محکم و استوار خواهیم ایستاد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مذاکرات و حملات صورت‌گرفته علیه ایران تصریح کرد: با وجود اینکه در جریان مذاکره مورد حمله قرار گرفتیم، آمادگی دفاعی خود را حفظ کردیم و نیروهای مسلح نیز با ایستادگی از کشور دفاع کردند. مذاکره به معنای خالی کردن پشت جبهه نیست، بلکه نشان‌دهنده پایبندی ایران به تعامل و صلح است.

نوری ادامه داد: حضور ایران در مذاکرات، این واقعیت را برای افکار عمومی جهان روشن کرد که جمهوری اسلامی خواهان گفت‌وگو و تفاهم است و در عین حال، در برابر تجاوز از خود دفاع می‌کند. این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای کشور در عرصه بین‌المللی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد جنگ و مقاومت ایران خاطرنشان کرد: کارشناسان در رشته‌های تخصصی خود وظیفه دارند واقعیت‌های مربوط به ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به‌صورت دقیق بررسی و ثبت کنند و این حقایق را به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی انتقال دهند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به نقش مردم، دولت و نیروهای مسلح در دفاع از کشور گفت: ملت ایران با شجاعت و استقامت ایستادگی کرد و نیروهای مسلح اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود. باید این واقعیت‌ها به‌درستی مستندسازی شود تا در تاریخ ماندگار بماند.

نوری در پایان تأکید کرد: دولت، ملت و قوای کشور در کنار یکدیگر و با حفظ آمادگی، مسیر دفاع از ایران را ادامه می‌دهند و هم‌زمان از گفت‌وگو و تعامل برای دستیابی به صلح و تفاهم استقبال خواهند کرد

برچسب ها: امنیت غذایی ، کالای اساسی
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