حماس می‌گوید رژیم صهیونیستی مجددا به دنبال اعمال محدودیت‌ بر ورود غذا به نوار غزه است و عمدا سیاست گرسنگی دادن به فلسطینیان را دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حازم قاسم، سخنگوی حماس هشدار داد که تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای اعمال مجدد محدودیت بر ورود غذا و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه می‌تواند به بروز بحرانی انسانی دیگری منجر شود.

قاسم تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در پی احیای «سیاست گرسنگی دادن و محاصره» است و هشدار داد که پاسخگو نبودن در قبال محدودیت‌های پیشین، زمینه را برای نقض‌های بیشتر قوانین بین‌المللی فراهم کرده است. 

او همچنین درباره نقش «هیئت صلح» در تضمین دسترسی غیرنظامیان به غذا و کمک‌های بشردوستانه ابراز تردید کرد.

سخنگوی حماس خواستار اقدام بین‌المللی شد و از کشور‌های عربی و مسلمان خواست برای جلوگیری از اعمال مجدد محدودیت‌ها علیه غزه اقدام کنند.

نوار غزه تابستان سال گذشته با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی خود از زمان آغاز جنگ مواجه بود؛ به‌طوری‌که در اواسط تابستان، سامانه یکپارچه طبقه‌بندی مراحل امنیت غذایی (IPC) برای نخستین بار وقوع قحطی را در غزه تأیید کرد. بر اساس این ارزیابی، بیش از ۵۰۰ هزار نفر با شرایط قحطی مواجه بودند و محدودیت شدید ورود کمک‌های بشردوستانه و کالا‌های تجاری، آوارگی گسترده، کمبود آب آشامیدنی و فروپاشی خدمات درمانی و بهداشتی، وضعیت را وخیم‌تر کرده بود. 

پس از برقراری آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ و افزایش ورود کمک‌ها، شرایط غذایی تا حدی بهبود یافت، اما سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادند که ناامنی غذایی و سوءتغذیه همچنان در سطح بحرانی قرار دارد و هرگونه اختلال مجدد در ورود کمک‌ها می‌تواند دستاورد‌های محدود حاصل‌شده را از بین ببرد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: نوار غزه ، رژیم صهیونیستی ، قحطی
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