مقام‌های رأس‌الخیمه در امارات اعلام کردند تمام سواحل این منطقه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های رأس‌الخیمه روز شنبه اعلام کردند تمام سواحل این منطقه تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

اداره خدمات عمومی رأس‌الخیمه در بیانیه‌ای که از سوی فرماندهی کل پلیس این منطقه منتشر شد، از تعطیلی سواحل خبر داد، اما دلیلی برای این تصمیم اعلام نکرد.

امارات روز جمعه اعلام کرده بود تلاش‌ها برای مهار نشت نفت از یک نفتکش در آب‌های ساحلی این کشور ادامه دارد و وزارت تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست نیز در حال ارزیابی پیامد‌های زیست‌محیطی این حادثه است.

این وزارتخانه پیش‌تر اعلام کرده بود تمام سواحل و مناطق ساحلی اطراف شهر‌ام‌القوین به‌طور موقت تعطیل شده‌اند تا تیم‌های فنی ارزیابی‌های خود را تکمیل و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی و حفاظت از محیط دریایی را مشخص کنند. همچنین از ماهیگیران و دیگر استفاده‌کنندگان از دریا خواسته شده بود از مناطق آسیب‌دیده دوری کنند و دستورالعمل‌های رسمی را رعایت کنند.

دفتر رسانه‌ای دولت شارجه نیز اعلام کرد ساحل الحمریه در شمال امارات و نزدیک مرز‌ ام‌القوین به‌عنوان اقدامی احتیاطی به‌طور موقت تعطیل شده است.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حملات به کشتی‌های تجاری در مسیر‌های کشتیرانی خلیج فارس نگرانی‌ها درباره امنیت دریایی و پیامد‌های زیست‌محیطی این درگیری را افزایش داده است.

رأس‌الخیمه که در شمال امارات قرار دارد و به سواحل و اقامتگاه‌های لوکس خود شناخته می‌شود، همچنین میزبان پروژه ساخت مجموعه تفریحی شرکت وین در جزیره المرجان است. این شرکت مستقر در لاس‌وگاس در ماه فوریه اعلام کرده بود انتظار دارد این مجموعه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ افتتاح شود.

شرکت وین در ماه مارس اعلام کرده بود پس از توقفی کوتاه، عملیات ساخت‌وساز را از سر گرفته است؛ این در حالی بود که جنگ علیه ایران همچنان فعالیت کسب‌وکار‌ها در سراسر خاورمیانه را مختل می‌کرد.

ساکنان مناطقی از شارجه، عجمان و‌ ام‌القوین از انتشار بو‌های غیرعادی خبر داده‌اند، اما وزارت محیط‌زیست امارات اعلام کرده است که این بو‌ها خطری برای سلامت انسان ندارند. با این حال، بوی تند نفت روز جمعه همچنان در سراسر‌ ام‌القوین احساس می‌شد.

مقام‌های امارات تاکنون نام نفتکش دخیل در این حادثه یا علت نشت نفت را اعلام نکرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: امارات ، امارات متحده عربی
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