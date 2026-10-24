باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به محدودیت‌های پیش‌روی کشور و ضرورت بازگشایی مسیر‌های ارتباطی، از گفت‌و‌گو با استانداران مناطق مرزی برای فعال‌سازی گردشگری زمینی از طریق تعامل با کشور‌های همسایه خبر داد و تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند زمینه فعالیت بیشتر در این حوزه را فراهم آورد.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری میان ایران و عراق افزود: هم‌اکنون روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از جنوب عراق، بصره و استان‌های همجوار به آبادان سفر می‌کنند و از خدمات مختلف از جمله خدمات سلامت و خرید بهره‌مند می‌شوند؛ این موضوع برای ما اهمیت دارد و باید با برنامه‌ریزی و پیگیری جدی دنبال شود.

وزیر میراث فرهنگی، کاهش بروکراسی اداری را یکی از اولویت‌های وزارتخانه دانست و تصریح کرد: معتقدم بروکراسی سدی در برابر توسعه است و باید از این مانع عبور کنیم. تحقق این هدف مستلزم اصلاح نظام‌های تصمیم‌گیری و ایجاد شفافیت در فرایند‌های اجرایی است.

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات و هزینه‌های وزارتخانه اظهار کرد: به معاونان تأکید کرده‌ام که اقدامات انجام‌شده در سایت وزارتخانه منتشر شود و اطلاعات پروژه‌ها نیز در دسترس عموم قرار گیرد تا مردم بدانند هر پروژه در کدام نقطه اجرا می‌شود و چه میزان اعتبار برای آن در نظر گرفته یا هزینه شده است.

وی با بیان اینکه شفافیت باید در همه مراحل اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد، افزود: مردم حق دارند بدانند چه اقداماتی در حال انجام است، منابع مالی چگونه تخصیص پیدا می‌کند و هر پروژه با چه هزینه‌ای پیش می‌رود. قرار گرفتن اطلاعات پروژه‌ها در دسترس عموم، بخشی از مسیری است که برای افزایش شفافیت و اصلاح فرایند‌های اجرایی دنبال می‌کنیم.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به توجه وزارتخانه به توسعه روستا‌ها و مناطق محروم گفت: در برنامه‌های خود بر ایجاد اشتغال در مناطق محروم تمرکز کرده‌ایم و توسعه صنایع دستی و بوم‌گردی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی کمک کند.

وی از پیش‌بینی منابع مالی برای اجرای این برنامه‌ها خبر داد و اظهار کرد: در قالب این برنامه، اختصاص بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار را دنبال می‌کنیم تا زمینه توسعه اشتغال در روستا‌ها و مناطق محروم و حمایت از صنایع دستی و بوم‌گردی فراهم شود.

صالحی‌امیری با اشاره به پیگیری تأمین منابع مالی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری گفت: امروز صبح چهار ساعت با دو مدیرعامل و اعضای هیئت‌عامل دو بانک کشور گفت‌و‌گو داشتیم تا درباره تأمین منابع و فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری تبادل نظر کنیم. در زمینه تأمین زیرساخت‌های صنایع دستی و بوم‌گردی توافقاتی با بانک‌ها داشته‌ایم و در حال گشودن مسیر‌های جدید برای توسعه صنایع دستی هستیم؛ علاوه بر ایجاد بازارچه‌ها در شهرها، هموار کردن مسیر صادرات محصولات صنایع دستی به‌ویژه در مناطق مرزی را دنبال می‌کنیم.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به افتتاح بارگاه شمس تبریزی گفت: این افتتاح پیام روشنی داشت؛ اینکه حتی در شرایط جنگ و تهدیدات دشمنان، توسعه فرهنگی تعطیل نخواهد شد و ما مسیر توسعه را ادامه خواهیم داد. در همین راستا، فعال‌سازی مسیر گردشگری عرفان را دنبال می‌کنیم؛ مسیری که از عطار و شیخ ابوالحسن آغاز می‌شود، با بایزید بسطامی، سهروردی و شیخ اشراق ادامه می‌یابد و به خوی و از آنجا به قونیه می‌رسد. این مسیر به‌صورت رفت‌وبرگشت قابل تعریف است و حرکتی جدید است که در این دوره آغاز کرده‌ایم.

صالحی‌امیری با اشاره به استقبال از برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت شمس تبریزی افزود: جامعه بزرگ ادیبان، شاعران، عرفا و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ در این برنامه حضور یافتند و به شمس ادای احترام کردند. این اتفاق می‌تواند آغازگر مسیری برای توسعه گردشگری عرفانی در کشور باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر اقدامات اجرایی و پرهیز از حاشیه‌ها اظهار کرد: تلاش ما این است که از حاشیه فاصله بگیریم و وارد متن شویم. گاهی مطالبی نوشته می‌شود که واقعی یا منصفانه نیست؛ بنابراین نباید زمان و انرژی خود را صرف این مسائل کنیم. ما مسیری را دنبال می‌کنیم که از نظر خودمان درست است، اما در نهایت باید نتیجه اقداماتمان برای مردم مشهود باشد. مردم باید از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور بهره‌مند شوند و تمام تلاش‌های ما در وزارتخانه و دولت باید به رضایت مردم منجر شود.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای معرفی ظرفیت‌های ایران در سطح بین‌المللی گفت: با تولید محتوای فاخر و چندزبانه تلاش می‌کنیم به مسئله ایران‌هراسی پاسخ دهیم و جذابیت‌های ایران را به جهان معرفی کنیم.طرح «ایران‌ویزیت» را نیز بر همین اساس فعال می‌کنیم تا تصویر زیبای ایران را به دنیا نشان دهیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تسهیل رفت‌وآمد ایرانیان خارج از کشور خبر داد و اظهار کرد: برنامه جدیدی را برای ایرانیان خارج از کشور آغاز کرده‌ایم تا اعتماد آنان به سرزمین مادری تقویت شود و بتوانند آزادانه‌تر به کشور رفت‌وآمد کنند. هدف ما این است که ایرانیان خارج از کشور برای سفر به وطن خود و بازگشت از آن، آزادی عمل بیشتری داشته باشند.

در کمیسیون گردشگری و ایران‌شناسی شورای ایرانیان نیز مسئولیت پذیرفته‌ایم و یکی از اهداف جدی ما این است که در کنار جذب گردشگران خارجی، زمینه اعتمادسازی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم شود تا بتوانند به سرزمین مادری خود سفر کنند و هر زمان که اراده کردند، امکان رفت‌وآمد داشته باشند.

صالحی‌امیری با اشاره به تمرکز وزارتخانه بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شرایط جنگی گفت: در هر سفر استانی، چند هتل و مجموعه اقامتی را افتتاح می‌کنیم و توسعه ظرفیت‌های اقامتی کشور را در دستور کار داریم. طی دو سال گذشته، ۱۳۷ پروژه زیرساخت گردشگری با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۲ همت در سراسر کشور افتتاح شده است. در حال حاضر نیز بیش از سه هزار پروژه در دستور کار قرار دارد و تمام تمرکز ما بر این است که این پروژه‌ها تا پایان دولت به نتیجه برسند.

وزیر میراث فرهنگی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه این حوزه‌ها گفت: ما رسانه را شریک توسعه می‌دانیم. نگاه ما به رسانه نه تشریفاتی است و نه صرفاً برای توجیه اقدامات؛ بلکه معتقدیم رسانه باید در میدان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حضور و فعالیت مؤثر داشته باشد تا بتوانیم از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود استفاده کنیم.