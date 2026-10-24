با ازسرگیری اعتراضات هفتگی در فرانسه که در مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی صورت می‌گیرد، از ظهر امروز دست‌کم ۱۳۵ نفر بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اعتراضات در فرانسه امروز (شنبه) بار دیگر از سر گرفته شد و همزمان با آغاز راهپیمایی معترضان در پاریس، مقامات این کشور از بازداشت دست‌کم ۱۳۵ نفر در ارتباط با تجمعات و استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس در سراسر فرانسه خبر دادند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که بازداشت‌ها تا پیش از ساعت ۱۳ به وقت محلی انجام شده است. نیرو‌های ویژه، بالگردها، خودرو‌های زرهی، سگ‌های پلیس و ماشین‌های آب‌پاش نیز برای مشارکت در عملیات امنیتی آماده شده‌اند.

همچنین گفته می‌شود درگیری‌هایی میان پلیس و معترضان در شهر لیون رخ داد.

تصاویر زنده شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی، وابسته به سی‌ان‌ان، نشان می‌دهد که پلیس برای متفرق کردن معترضان نقاب‌دار در مرکز لیون از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. برخی از معترضان نیز نارنجک‌های گاز اشک‌آور را برداشته و به سمت صفوف پلیس پرتاب کردند.

این تدابیر در حالی اتخاذ شده است که شنبه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار نفر در اعتراضات فرانسه شرکت کردند. 

پلیس پاریس شامگاه جمعه مسیر اولیه راهپیمایی را تغییر داد. سخنگوی پلیس اعلام کرد این تغییر در واکنش به «تهدید‌های در حال تحول» صورت گرفته است. 

حمله مسلحانه روز جمعه در حومه پاریس که به کشته شدن یک نفر انجامید، نیز از عوامل مؤثر بر این تصمیم عنوان شده است؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، این حادثه را یک حمله تروریستی توصیف کرده بود.

منبع: سی‌ان‌ان

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، پلیس فرانسه ، دستگیری معترضان
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