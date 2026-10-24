باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ به شرح ذیل است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی‌ها و درخشش ورزشکاران غیور ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و کسب مدال‌های ارزشمند در این آوردگاه بزرگ، حقیقتاً مسرت‌بخش بود. قهرمانان جانباز و توان‌یاب ما که با نام «جان فدای ایران قوی» در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده بودند، نشان دادند که هیچ محدودیتی جلودار عزم و اراده و غیرت ایرانی آنها نیست.

این پیروزی غرورآفرین را به محضر رهبری معظم انقلاب، ملت سلحشور ایران اسلامی و جامعه ورزشی کشور بالاخص ورزشکاران گرانقدر جانباز و توان‌یاب تبریک می‌گویم و دوام توفیقات و قهرمانی‌های آنان را از درگاه حضرت حق مسئلت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»