حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی پیامی قهرمانی‌ها و موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای،  رئیس قوه قضاییه در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ به شرح ذیل است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی‌ها و درخشش ورزشکاران غیور ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و کسب مدال‌های ارزشمند در این آوردگاه بزرگ، حقیقتاً مسرت‌بخش بود. قهرمانان جانباز و توان‌یاب ما که با نام «جان فدای ایران قوی» در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده بودند، نشان دادند که هیچ محدودیتی جلودار عزم و اراده و غیرت ایرانی آنها نیست.

این پیروزی غرورآفرین را به محضر رهبری معظم انقلاب، ملت سلحشور ایران اسلامی و جامعه ورزشی کشور بالاخص ورزشکاران گرانقدر جانباز و توان‌یاب تبریک می‌گویم و دوام توفیقات و قهرمانی‌های آنان را از درگاه حضرت حق مسئلت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، بازی های پاراآسیایی
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