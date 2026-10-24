باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوسف الجعبری، شهردار الخلیل در گفت‌و‌گو با الجزیره اعلام کرد نیرو‌های نظامی اسرائیل روز جمعه به مناطق الجلده و عین دیر بحه یورش بردند و حدود ۲۲۰۰ فلسطینی را مجبور کردند خانه‌های خود را ترک کنند.

وی گفت پس از تصمیم اسرائیل برای بستن شهر الخلیل، ساکنان نه می‌توانند وارد شهر شوند و نه از آن خارج شوند.

شهردار الخلیل با اشاره به سیاست‌های رژیم صهیونیستی اظهار داشت که این سیاست‌ها آشکارا بر مجازات جمعی مردم فلسطین استوار است. به گفته او، سیاست بنیامین نتانیاهو برای آواره کردن اجباری ساکنان الخلیل با اهداف انتخاباتی دنبال می‌شود.

الجعبری همچنین اعلام کرد نیرو‌های اسرائیلی تمام کارکنان مسجد ابراهیمی را از این مکان خارج کرده، برگزاری هرگونه نماز را ممنوع کرده و در‌های مسجد را بسته‌اند.

وی وضعیت انسانی در شهر را دشوار توصیف کرد و گفت نهاد‌های محلی به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین نیاز‌های مردم فعالیت می‌کنند.

شهردار الخلیل در پایان تأکید کرد که عملیات اسرائیل توجیهی ندارد و صد‌ها کارخانه نیز در پی این اقدامات تعطیل شده‌اند.

منبع: الجزیره