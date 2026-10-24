باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت اوکراین اعلام کرد ارتباط این کشور با شبکه ماهواره‌ای استارلینک بار دیگر به وضعیت پایدار بازگشته است؛ این در حالی است که در روز‌های گذشته، بر سر این شبکه متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس و نقش حیاتی آن در عملیات ارتش اوکراین، تنش‌هایی میان کی‌یف و واشنگتن شکل گرفته بود.

یوگنی خمارا، وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد سامانه‌های پایش، بازیابی سرعت استارلینک و استارشیلد را ثبت کرده‌اند. او تأکید کرد این تحول برای نیرو‌های خط مقدم، عملیات پهپادی، پشتیبانی لجستیکی و ارتباطات نظامی اوکراین اهمیت دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز تأیید کرد سرعت انتقال داده‌ها به سطح پیش از اعمال محدودیت‌ها بازگشته است. او گفت روند بازیابی ارتباطات از شب گذشته آغاز شده و تا صبح، سرعت اتصال به سطح موردنیاز رسیده است.

شبکه ماهواره‌ای استارلینک و نسخه نظامی آن، استارشیلد، نقش مهمی در ارتباطات و عملیات نظامی اوکراین در جنگ دارد. زلنسکی پیش‌تر واشنگتن را متهم کرده بود که با محدود کردن سرعت استارلینک و اطلاع ندادن درباره حملات موشکی روسیه، توان پاسخ‌گویی نظامی کی‌یف را مختل کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه