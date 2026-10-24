دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به افزایش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی، از رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما خبر داد

باشگاه  خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید اخلاقی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، با اشاره به عوامل مؤثر بر قیمت بلیت هواپیما اظهار کرد: بر اساس مصوبات موجود، قیمت سوخت هواپیما معادل ۳۰ درصد قیمت سوخت بین‌المللی تعیین شده است؛ بنابراین با تغییر قیمت جهانی سوخت، نرخ سوخت مورد استفاده شرکت‌های هواپیمایی نیز تغییر می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر، نرخ ارز نیز دائماً در حال تغییر است و بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی به‌صورت ارزی و دلاری محاسبه می‌شود. حتی هزینه سوخت که به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود، بر مبنای قیمت‌های دلاری و نرخ‌های مرتبط با خلیج فارس تعیین می‌شود.

اخلاقی با اشاره به توقف تخصیص ارز مبادله‌ای به شرکت‌های هواپیمایی طی بیش از یک ماه گذشته، تصریح کرد: پیش از این، شرکت‌ها ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ‌های تعیین‌شده در این مرکز تأمین می‌کردند، اما در حال حاضر، با وجود انجام مکاتبات شرکت‌ها و تأیید سازمان هواپیمایی کشوری، ارز مورد نیاز از سوی بانک‌های عامل تخصیص داده نشده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: در نتیجه این شرایط، شرکت‌ها ناچارند ارز مورد نیاز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعی که افزایش هزینه‌های عملیاتی و قیمت تمام‌شده پروازها را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت متناسب با رشد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی انجام شده است، گفت: چنانچه تخصیص ارز مبادله‌ای از سر گرفته شود، هزینه تمام‌شده شرکت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و قیمت بلیت‌هایی که برای آذرماه اعلام می‌شود، می‌تواند متناسب با کاهش هزینه‌ها تعدیل شود.

اخلاقی درباره میزان افزایش قیمت بلیت هواپیما نیز اظهار کرد: قیمت‌ها در مسیرهای مختلف متفاوت است، اما به‌طور کلی افزایش حدود ۴۰ درصدی در نرخ‌ها مطرح است. در تعیین هزینه تمام‌شده هر پرواز، عواملی مانند مدت پرواز و میزان استفاده از هواپیما در مسیرهای مختلف نیز تأثیرگذار است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه نرخ‌های اعلامی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، سقف قیمت بلیت محسوب می‌شود، توضیح داد: اعلام سقف قیمت به این معنا نیست که تمام بلیت‌ها با بالاترین نرخ به فروش می‌رسند؛ بلکه شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند بلیت را با قیمتی بالاتر از سقف تعیین‌شده عرضه کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، ممکن است بلیت در برخی مسیرها با قیمتی پایین‌تر از سقف اعلام‌شده به فروش برسد. بنابراین نرخ سقف، حداکثر قیمت مجاز فروش است و لزوماً به معنای افزایش قیمت همه بلیت‌ها تا آن سطح نیست.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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