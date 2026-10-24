باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد نوری مدیرکل بنگاه‌های توسعه تجارت کشور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین، ضمن قدردانی از زحمات فعالان اقتصادی این استان، اظهار کرد: قزوین از شرایط بسیار مطلوبی در حیطه بازار‌های بین‌الملل، زیرساخت‌ها، پایانه‌های صادراتی و دسترسی‌های تجاری برخوردار است و صادرکنندگان این خطه همواره نقش موثری در ارتقای جایگاه تجاری کشور ایفا کرده‌اند.

وی، موضوع صادرات را فراتر از فعالیت‌های بازاریابی سنتی دانست و افزود: امروز صادرات بیش از هر چیز نیازمند پیدا کردن مسیر‌های مدرن لجستیک برای حمل کالا و تسهیل انتقال ارز حاصل از آن است، در همین راستا از بدنه دیپلماسی کشور انتظار می‌رود با ایجاد و توسعه راه‌های هوایی، بستر مناسب‌تری را برای افزایش صادرات در این شرایط سخت فراهم کنند.

نوری با اشاره به مهمترین موانع پیش پای فعالان اقتصادی، تصریح کرد: مشکلات ارزی بیشترین دغدغه و مشکل صادرکنندگان است؛ هرچند تصمیمات اتخاذ شده برای آینده نویدبخش اتفاقات خوبی می‌باشد، اما تعهدات ارزی باقی‌مانده از سال‌های گذشته و بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بانک مرکزی گاه با واقعیت‌های اجرایی هم‌خوان نبوده است.

این مسئول با اشاره به گشایش‌های اخیر، یادآور شد: امسال موضوع معامله مستقیم بازگشایی شد و بی‌تردید بانک مرکزی رسالت خطیری در زمینه تامین ارز برای بنگاه‌های اقتصادی بر عهده دارد، سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در حوزه بازگشت ارز به این دلیل است که در نظام بودجه کشور، ارز حاصل از صادرات قرار است صرف توسعه زیرساخت‌های صنعتی شود. یک نظام منابع و مصارف کلی وجود دارد که تمامی اجزای آن باید با یکدیگر تراز شوند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی، بیان کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت خاص و دشواری قرار دارد، پیشبرد امور تجارت و ارزی کشور تنها با همت، غیرت و هنر صادرکنندگان به این مرحله رسیده، با وجود این همت والا، بررسی آمار‌های ۶ ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که تجارت کشور با کاهش ارزش ۲۳ درصدی و کاهش وزنی ۳۰ درصدی مواجه بوده که این موضوع نیازمند مداخله و حمایت جدی است.

مدیرکل بنگاه‌های توسعه تجارت کشور تاکید کرد: بایستی با تمام توان کمک کنیم تا کانال‌های بازگشت ارز توسعه یافته و این فرایند‌های کاهشی دوباره به سمت شاخص‌های مثبت هدایت شوند، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک درگاه حمایتی، آماده پیگیری و رفع مشکلات ارزی و سایر دغدغه‌های صادرکنندگان است.

نوری با تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های صادراتی نمونه در حقیقت مشاوران امین ما در عرصه اقتصاد هستند که با انتقال بی‌دریغ مشکلات ارزآوری، یاریگر دولت در اتخاذ تصمیمات راهگشا و حل‌وفصل موانع خواهند بود.