رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۱۶:۳۰ تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال)، از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، ممنوع خواهد شد.

وی افزود: پس از اجرای این محدودیت، تردد در مسیر (شمال به جنوب) به سمت تهران و کرج به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود و این طرح تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت تردد در سایر محور‌های شمالی کشور گفت: ترافیک در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

محبی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی ادامه داد: در ارتفاعات محور‌های هراز و چالوس بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است و سایر محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

وی درباره وضعیت ترافیکی سایر محور‌های کشور نیز بیان کرد: ترافیک در آزادراه پردیس–تهران، محدوده جاجرود تا پل اتوبان بابایی، و آزادراه قزوین–کرج، محدوده حصارک تا گلشهر، سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از بارش باران در برخی محور‌های استان‌های تهران، البرز، مازندران و گیلان خبر داد و بر ضرورت توجه رانندگان به شرایط جوی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

منبع: پلیس

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
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