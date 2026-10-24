استون ویلا در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش منچسترسیتی را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته هشتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال استون ویلا در ورزشگاه خانگی اش ویلاپارک میزبان منچسترسیتی صدرنشین بود.

استون ویلا با حمایت پرشور هوادارانش بازی را بهتر آغاز کرد و نیکولاس جکسون در دقیقه ۶ دروازه دوناروما را باز کرد.

در ادامه تلاش سیتیزن‌ها برای تساوی بازی آغاز شد تا اینکه در دقیقه ۵۲ سانتر ایلمان اندیایه روی دروازه استون ویلا را ارلینگ هالند با ضربه سر تبدیل به گل تساوی بخش کرد.

در دقیقه ۶۰ نیکولاس جکسون بازهم دروازه سیتیزن‌ها را باز کرد تا شاگردان اونای امری بازهم تیم برتر میدان شوند.

در ادامه سیتیزن‌ها برای زدن گل دوم هرچه تلاش کردند به در بسته خورد تا درنهایت با نتیجه ۲ - ۱ مغلوب شوند و اولین شکست خود در لیگ برتر را تجربه کنند.

منچسترسیتی با ۲۱ امتیاز صدرنشین جدول است و آن‌ها امیدوارند آرسنال در بازی مقابل اورتون برنده نشود.

استون ویلا با کسب پیروزی ارزشمند مقابل منچسترسیتی ۱۱ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچسترسیتی ، استون ویلا
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