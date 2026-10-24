رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: دسترسی اینترنتی به اطلاعات طرح‌های هادی و کاربری اراضی روستایی می‌تواند به خریداران در جهت خرید زمین خارج از محدوده روستا کمک کند

باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر خواجه‌دلویی، در تشریح جزئیات طرح جدید این نهاد که هدف آن «روستای الکترونیکی» است، گفت: بنیاد مسکن در کنار طرح‌هایی که برای تامین مسکن محرومان شهری و همچنین بازسازی خانه‌ها در پی حوادث غیرمترقبه از جمله جنگ، زلزله، سیل و ... برعهده دارد، در روستاها نیز دو وظیفه توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی را نیز انجام می‌دهد که شامل تهیه و تدوین طرح‌های هادی روستایی و همچنین مقاوم‌سازی مسکن و خانه‌های روستایی است.

رئیس بنیاد مسکن تصریح کرد، در حال حاضر همه حداقل 40 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور مجهز به طرح هادی هستند و تاکنون بیش از 60 درصد خانه‌های روستایی نیز مقاوم‌سازی شده‌اند. این خدمات تا پیش‌از این به صورت سنتی در اختیار ذینفعان قرار می‌گرفت، اما بنیاد مسکن اکنون با راه‌اندازی شعبه دیجیتالی خود پاسخ‌های لحظه‌ای به نیاز مرتبط با روستاها ارائه می‌کند.

این تحول در چارچوب روستای الکترونیکی در دستورکار قرار گرفته که می‌تواند سرعت توسعه و سرمایه‌گذاری در روستاها را افزایش دهد.

خواجه‌دلویی در ادامه با بیان اینکه بزودی با رونمایی از «امکان دسترسی عمومی به سامانه سینام بنیاد مسکن»، کلیه خدمات حقوقی استعلام زمین، خدمات فنی اولیه ساخت‌وساز و همچنین خدمات ساختمانی تا مرحله اخذ وام ساخت مسکن روستایی از طریق پنجره واحد به ساکنان روستاها، متقاضیان ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاران اقتصادی پهنه‌های روستایی ارائه خواهد شد، افزود: شعبه دیجیتالی بنیاد مسکن قرار است پنجره واحد خدمات ملکی و ساختمانی روستایی را از طریق اتصال و پیوند سه سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین»،‌ «راهبر یا سامانه جامع مدیریت خدمات فنی و مهندسی ساخت‌وساز روستایی» و «سینام یا سامانه یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی» به عموم کاربران ارائه دهد.

فسادزدایی از معاملات زمین؛ تسهیل نوسازی خانه‌های روستایی

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دو مزیت روستای الکترونیکی را به ترتیب تسهیل و سرعت‌بخشی به روند مقاوم‌سازی و ساخت مسکن روستایی و همچنین فسادزدایی از خرید و فروش زمین با رانت‌زدایی از داده‌های ملکی و کاربری اراضی روستایی بواسطه قرارگرفتن این اطلاعات در اتاق شیشه‌ای عنوان کرد.

وی افزود:طرح‌های هادی روستایی حاوی ریزداده‌های مربوط به کاربری زمین، ضوابط اولیه ساخت‌وساز و همچنین نقشه‌راه توسعه اقتصادی،‌ کالبدی و اجتماعی هر روستا است.

او گفت:تا پیش‌از این، افراد مختلف برای اطلاع از این داده‌ها مجبور به مراجعه سنتی به ادارات مربوطه بودند. در عین حال یکسری کسب‌وکارهای نامتعارف غیردولتی و غیررسمی نیز شکل گرفته که درباره این اطلاعات،‌ داده‌فروشی می‌کنند بدون آنکه امکان استعلام برای مخاطبان بابت صحت و سقم این داده‌ها فراهم باشد.

شعبه دیجیتال بیناد مسکن به این نارسایی‌ها پایان می‌دهد.

وی افزود:تاکنون داده‌های مکانی و اطلاعات کلیدی طرح‌های هادی حدود ۲۳ هزار روستا در ۳۱ استان کشور، روی سامانه جهانی GIS بارگذاری شده است که بزودی با رونمایی از سامانه شعبه دیجیتال بنیاد مسکن، هر کاربر می‌تواند از طریق اینترنت موبایل یا کامپیوتر، با کلیک روی هر نقطه از این مجموعه روستاها، اطلاعات پایه و کلیدی زمین و املاک موجود در روستا را مشاهده و دریافت کند. در فاز بعدی، داده‌های طرح هادی سایر روستا‌ها نیز در این سامانه بارگذاری خواهد شد.

او گفت:این دسترسی اینترنتی و لحظه‌ای به اطلاعات زمین، کاربری املاک و وضعیت بارگذاری‌های ساختمانی در روستا‌ها می‌تواند از یک‌سو جلوی کلاهبرداری‌های سودجویان در بازار زمین را بگیرد و به رویه‌هایی همچون فروش زمین به اسم داخل محدوده، اما در واقعیت خارج از محدوده به افراد پایان دهد.

وی افزود: از طرفی، مالکان زمین‌های روستایی نیز از طریق شعبه دیجیتالی بنیاد مسکن می‌توانند در بستر شفاف، بی‌واسطه و قابل اطمینان، اراضی خود را برای ساخت‌وساز به مشتریان واگذار کنند.

برچسب ها: مسکن ، مسکن روستایی
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نظرات کاربران
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United States of America
ناشناس
۲۳:۲۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
سلام خدمت عزیزان سوال من این است که اراضی مدت سی سال که در اثر بی آبی خشک و بایر شده و قابل احیای نیست و برای ساکنان همجوار این اراضی بایر و ما مالکین معتادین و کارتن خوابهای شبانه روزی معضلات اجتماعی برای جوانان و نوجوانان و مزاحمت اجتماعی ایجاد کردند و ما مالکین مدت چهار سال است با نامه نگاری و بازدید هایی هم که مسئولان شهری اراک اطلاعات کامل دارند متاسفانه هیچ اقدامی در تغییر کاربری به مسکونی برای ساخت مسکن برای فرزندانمان و خودمان این وضعیت نامناسبی که دارد چرا تغییر کاربری به مسکونی را صادر نمی کنند خواهشمندیم ما را یاری و حمایت کنید ممنون
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