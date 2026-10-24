دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز از کشف ۳۲۰ لیتر مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد.  

 باشگاه خبرنگاران جوان- شهاب‌الدین بهبهانی  گفت: در پی گزارشات واصله و اقدامات اطلاعاتی مامورین پلیس اطلاعات شهرستان و دستور قضایی صادره، مأموران به مخفیگاه متهم ورود و از این محل مقدار ۳۲۰ لیتر مشروبات الکلی کشف کردند. 

وی افزود: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و جهت اقدامات قضایی تحویل دادسرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با عوامل تهیه، نگهداری و توزیع مشروبات الکلی، از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر مأموران پلیس اطلاعات در راستای تأمین امنیت عمومی و مقابله با جرائم قدردانی کرد.

برچسب ها: مشروبات الکلی ، کشف مشروبات الکی
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