دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز از کشف ۳۲۰ لیتر مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان- شهاب‌الدین بهبهانی گفت: در پی گزارشات واصله و اقدامات اطلاعاتی مامورین پلیس اطلاعات شهرستان و دستور قضایی صادره، مأموران به مخفیگاه متهم ورود و از این محل مقدار ۳۲۰ لیتر مشروبات الکلی کشف کردند.

وی افزود: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و جهت اقدامات قضایی تحویل دادسرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با عوامل تهیه، نگهداری و توزیع مشروبات الکلی، از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر مأموران پلیس اطلاعات در راستای تأمین امنیت عمومی و مقابله با جرائم قدردانی کرد.