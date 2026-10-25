ایران در دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کرد دستش خالی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر تهدید‌های دو جنایت‌کار بین‌المللی، ترامپ و نتانیاهو علیه مردم ایران به اوج خود رسیده است.

این تهدید‌ها علاوه بر زیرساخت‌های نظامی، ممکن است همچون دو جنگ قبلی به سطح زیرساخت‌های اقتصادی نیز برسد؛ اما در سوی دیگر، ایران نیز در دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کرد دستش خالی نیست و در صورت عملی‌شدن تهدید‌های آمریکا و اسرائیل، در اقدامی متقابل می‌تواند علاوه بر منطقه، اهداف خود در مناطق اشغالی را نیز مورد هدف قرار دهد.

در ادامه به لیستی از اهدافی اشاره می‌شود که در بخش‌های حساس و حیاتی کشور‌های متخاصم می‌تواند در اقدام متقابل ایران، مورد هدف نیرو‌های مسلح کشورمان قرار گیرد.

آب‌شیرین‌کن‌ها

آب‌شیرین‌کن‌های اسرائیل

مهم‌ترین تأسیسات و پروژه‌های آب‌شیرین‌کن اسرائیل شامل موارد زیر است:

۱- شرکت IDE Technologies (تأسیسات آب‌شیرین‌کن سورک ۱Sorek A)

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۴۱۱ هزار مترمکعب.

محل فعالیت: ریشون لتسیون، در ساحل مرکزی فلسطین اشغالی.

۲- شرکت IDE Technologies (تأسیسات آب‌شیرین‌کن سورک ۲ Sorek B)

ظرفیت: تولید میانگین روزانه حدود ۵۴۸ هزار مترمکعب.

محل فعالیت: ریشون لتسیون، در ساحل مرکزی فلسطین اشغالی.

۳- شرکت H۲ID (تأسیسات آب‌شیرین‌کن هدرا Hadera)

ظرفیت: تولید میانگین روزانه حدود ۳۷۵ تا ۳۹۷ هزار مترمکعب.

محل فعالیت: هدرا، در ساحل مدیترانه و شمال تل‌آویو.

۴- شرکت VID (تأسیسات آب‌شیرین‌کن اشکلون Ashkelon)

ظرفیت: تولید میانگین روزانه حدود ۳۲۹ هزار مترمکعب.

محل فعالیت: جنوب شهر اشکلون، در ساحل مدیترانه.

آب‌شیرین‌کن‌های امارات

مهم‌ترین شرکت‌ها و پروژه‌های فعال در حوزه آب‌شیرین‌کن‌های امارات شامل موارد زیر است:

۱- شرکت Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۲.۲ میلیون مترمکعب آب شیرین در تأسیسات جبل‌علی و سایر واحد‌های دبی.

محل فعالیت: جبل‌علی و دبی.

۲- شرکت Taweelah RO Desalination Company

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۹۰۹ هزار مترمکعب آب شیرین؛ از بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس جهان.

محل فعالیت: منطقه طویله در ابوظبی.

۳- شرکت Fujairah F۱

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۵۹۶ هزار مترمکعب آب شیرین.

محل فعالیت: فجیره.

آب‌شیرین‌کن‌های عربستان

مهم‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه آب‌شیرین‌کن‌های عربستان شامل موارد زیر است:

۱- شرکت ACWA Power

ظرفیت: تأمین برق بیش از ۱۶ میلیون خانوار و تأمین آب شیرین بیش از ۶.۸ میلیون خانوار.

محل فعالیت: چند منطقه عربستان.

۲- شرکت Jazlah Water Desalination Company

ظرفیت: تولید روزانه ۶۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین؛ تأمین آب بیش از ۳ میلیون نفر.

محل فعالیت: شهر جبیل.

۳- شرکت Yanbu International Water Company

ظرفیت: تولید روزانه ۴۵۰ هزار مترمکعب آب شیرین؛ تأمین آب تا ۳ میلیون نفر.

محل فعالیت: منطقه الریس در استان مدینه.

۴- شرکت Rabigh Three Company

ظرفیت: تولید روزانه ۶۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین؛ معادل تأمین آب حدود ۴۲۱ هزار خانوار.

محل فعالیت: شهر رابغ در منطقه مکه.

آب‌شیرین‌کن‌های قطر

مهم‌ترین شرکت‌ها و پروژه‌های فعال در حوزه آب‌شیرین‌کن‌های قطر شامل موارد زیر است:

۱- شرکت Qatar Electricity & Water Company (QEWC)

ظرفیت: مجموع ظرفیت پنج تأسیسات آب‌شیرین‌کن حدود ۸۰۰ هزار مترمکعب در روز.

محل فعالیت: منطقه راس ابوفنطاس در جنوب دوحه.

۲- شرکت Umm Al Houl Power Company

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۹۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین.

محل فعالیت: منطقه‌ام‌الحول در جنوب دوحه.

۳- شرکت Ras Laffan Power Company

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۱۸۲ هزار مترمکعب آب شیرین.

محل فعالیت: شهر صنعتی راس لفان در شمال قطر.

۴- شرکت Qatar Power Company (Q Power)

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۲۷۳ هزار مترمکعب آب شیرین.

محل فعالیت: شهر صنعتی راس لفان در شمال قطر.

آب‌شیرین‌کن‌های کویت

مهم‌ترین شرکت‌ها و پروژه‌های فعال در حوزه آب‌شیرین‌کن‌های کویت شامل موارد زیر است:

۱- شرکت Shamal Az- Zour Al- Oula Power and Water Company

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۴۸۶ هزار مترمکعب آب شیرین.

محل فعالیت: منطقه الزور شمالی، در جنوب کویت.

۲- نیروگاه و آب‌شیرین‌کن Doha West

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۵۰۲ هزار مترمکعب آب شیرین.

محل فعالیت: منطقه دوحه، در نزدیکی بندر دوحه.

۳- نیروگاه و آب‌شیرین‌کن Az- Zour South

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۵۰۲ هزار مترمکعب آب شیرین.

محل فعالیت: منطقه الزور، در جنوب کویت.

۴- نیروگاه و آب‌شیرین‌کن Subiya (Sabiya)

ظرفیت: تولید روزانه حدود ۴۵۵ هزار مترمکعب آب شیرین.

محل فعالیت: منطقه صبیه، در شمال کویت.

زیرساخت‌های تولیدی حیاتی

۱۰ صنعت و زیرساخت حساس و حیاتی امارات

لیست و عناوین برخی از صنایع و زیرساخت‌های حساس و حیاتی امارات متحده عربی در ادامه می‌آید:

۱- شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)

ظرفیت: ظرفیت تولید نفت خام حدود ۴.۸ میلیون بشکه در روز.

محل فعالیت: ابوظبی و میدان‌های نفتی خشکی و فراساحلی امارات.

۲- مجتمع پالایش نفت الرویس

ظرفیت: پالایش حدود ۹۳۰ هزار بشکه نفت خام در روز.

محل فعالیت: الرویس، منطقه الظفره، ابوظبی.

۳- مجتمع فراورش گاز حبشان

ظرفیت: ظرفیت فراورش گاز در مجموعه حبشان حدود ۶.۱ میلیارد فوت مکعب در روز.

محل فعالیت: حبشان، ابوظبی.

۴- شرکت بوروج (Borouge)

ظرفیت: ظرفیت تولید سالانه حدود ۵ میلیون تن محصولات پلی‌الفینی.

محل فعالیت: مجتمع صنعتی الرویس، ابوظبی.

۵- نیروگاه هسته‌ای براکه

ظرفیت: چهار واحد هسته‌ای با ظرفیت مجموع ۵۶۰۰ مگاوات برق.

محل فعالیت: منطقه الظفره، ابوظبی.

۶- شرکت ملی انرژی ابوظبی (TAQA)

ظرفیت: فعالیت در حوزه تولید برق، انتقال و توزیع انرژی و خدمات آب و برق.

محل فعالیت: ابوظبی و سایر مناطق امارات.

۷- بندر جبل‌علی

ظرفیت: ظرفیت سالانه جابه‌جایی حدود ۱۹.۴ میلیون کانتینر معادل TEU.

محل فعالیت: دبی.

۸- بندر خلیفه (Khalifa Port)

ظرفیت: ظرفیت جابه‌جایی کانتینر حدود ۷.۸ میلیون TEU و ظرفیت محموله‌های عمومی حدود ۳۷ میلیون تن.

محل فعالیت: بین ابوظبی و دبی، امارت ابوظبی.

۹- فرودگاه بین‌المللی دبی

ظرفیت: ظرفیت اعلام‌شده حدود ۱۱۵ میلیون مسافر در سال.

محل فعالیت: دبی.

۱۰- فرودگاه بین‌المللی زاید

ظرفیت: ظرفیت اعلام‌شده حدود ۴۵ میلیون مسافر در سال.

محل فعالیت: ابوظبی.

۱۰ صنعت و زیرساخت حساس و حیاتی عربستان سعودی

لیست و عناوین برخی از صنایع و زیرساخت‌های حساس و حیاتی عربستان سعودی در ادامه می‌آید:

۱- شرکت آرامکو

ظرفیت: تولید روزانه معادل ۱۲.۹ میلیون بشکه نفت، ظرفیت خالص پالایش حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز.

محل فعالیت: ظهران، رأس‌تنوره و بقیق.

۲- مجتمع فراوری نفت بقیق

ظرفیت: یکی از مراکز اصلی فراورش و تثبیت نفت خام عربستان.

محل فعالیت: بقیق استان شرقی.

۳- پایانه نفتی رأس‌تنوره

ظرفیت: مجموعه اسکله‌ها و تأسیسات بارگیری نفت خام و فراورده‌های نفتی.

محل فعالیت: رأس‌تنوره، استان شرقی.

۴- شرکت صنایع پایه عربستان (SABIC)

ظرفیت: تولید گزارش‌شده حدود ۵۵ میلیون تن.

محل فعالیت: جبیل و ینبع.

۵- شرکت سابیک آگری - نوترینت

ظرفیت: تولید گزارش‌شده حدود ۸.۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۵.

محل فعالیت: جبیل و سایر مراکز تولیدی.

۶- شرکت پتروشیمی کایان

ظرفیت: ظرفیت طراحی‌شده محصولات حدود ۵.۶ میلیون تن در سال.

محل فعالیت: شهر صنعتی جبیل.

۷- نیروگاه قریه (Qurayyah IPP)

ظرفیت: تولید برق گازسوز در مقیاس بزرگ.

محل فعالیت: استان شرقی.

۸- شرکت آکوا پاور (ACWA Power)

ظرفیت: سبد عملیاتی حدود ۹۳ گیگاوات برق.

محل فعالیت: چندین منطقه عربستان.

۹- فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز

ظرفیت: ظرفیت اعلام‌شده حدود ۵۰ میلیون مسافر در سال

محل فعالیت: جده، منطقه مکه.

۱۰- فرودگاه بین‌المللی ملک خالد

ظرفیت: ظرفیت اعلام‌شده حدود ۳۹ میلیون مسافر در سال.

محل فعالیت: ریاض.

۱۲ صنعت و زیرساخت حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی

لیست و عناوین برخی از صنایع و زیرساخت‌های حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی در ادامه می‌آید:

۱- نیروگاه اوروت رابین (Orot Rabin)

ظرفیت: حدود ۳٬۲۴۵ مگاوات.

موقعیت: نزدیک شهر هادرا، در ساحل مدیترانه.

۲- نیروگاه روتنبرگ (Rutenberg)

ظرفیت: حدود ۲٬۲۹۰ مگاوات.

موقعیت: جنوب شهر اشکلون، در ساحل مدیترانه.

۳- نیروگاه اشکول (Eshkol)

ظرفیت: حدود ۱٬۶۹۳ مگاوات.

موقعیت: شهر اشدود، در ساحل مدیترانه.

۴- میدان گازی لویاتان (Leviathan)

ظرفیت: حدود ۱۵٫۸ میلیارد مترمکعب گاز در سال.

موقعیت: فراساحل دریای مدیترانه، غرب سواحل فلسطین اشغالی.

۵- میدان گازی تامار (Tamar)

ظرفیت: حدود ۱٫۱ میلیارد فوت مکعب گاز در روز، معادل تقریباً ۱۱٫۴ میلیارد مترمکعب در سال.

موقعیت: فراساحل دریای مدیترانه، غرب سواحل فلسطین اشغالی.

۶- میدان گازی کاریش (Karish)

ظرفیت: ظرفیت عددی تولید سالانه در اطلاعات ارائه‌شده مشخص نشده است؛ میدان از تأسیسات تولید شناور فراساحلی استفاده می‌کند.

موقعیت: دریای مدیترانه، آب‌های فراساحلی فلسطین اشغالی.

۷- پالایشگاه نفت حیفا (Haifa Refinery)

ظرفیت: حدود ۱۹۷ هزار بشکه نفت خام در روز.

موقعیت: خلیج حیفا، شمال فلسطین اشغالی.

۸- پالایشگاه نفت اشدود (Ashdod Refinery)

ظرفیت: حدود ۵٫۴ میلیون تن نفت خام در سال.

موقعیت: شهر اشدود، در ساحل مدیترانه.

۹- بندر حیفا (Haifa Port)

ظرفیت: پایانه کانتینری کارمل دارای اسکله‌ای به طول حدود ۷۰۰ متر و قابلیت پذیرش کشتی‌های کانتینری تا حدود ۱۵٬۳۰۰ TEU است؛ این رقم ظرفیت پذیرش کشتی است، نه جابه‌جایی سالانه بندر.

موقعیت: شهر حیفا، ساحل مدیترانه.

۱۰- بندر اشدود (Ashdod Port)

ظرفیت: جابه‌جایی واقعی حدود ۱٫۱۵۵ میلیون TEU در سال ۲۰۲۴.

موقعیت: شهر اشدود، در ساحل مدیترانه.

۱۱- فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون (Ben Gurion Airport)

ظرفیت: پایانه شماره ۳ ظرفیت بیش از ۲۵ میلیون مسافر در سال دارد؛ افزایش ظرفیت کل فرودگاه به حدود ۴۰ میلیون مسافر نیز در قالب طرح توسعه مطرح شده است.

موقعیت: نزدیک شهر لود، در محدوده کلان‌شهر تل‌آویو.

۱۲- فرودگاه رامون (Ramon Airport)

ظرفیت: حدود ۲ میلیون مسافر در سال؛ عملکرد واقعی در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۵۸ هزار مسافر بوده است.

موقعیت: شمال شهر ایلات، جنوب فلسطین اشغالی.

۱۰ صنعت و زیرساخت حساس و حیاتی قطر

لیست و عناوین برخی صنایع و زیرساخت‌های حساس و حیاتی قطر در ادامه می‌آید

۱- شرکت قطر انرژی

ظرفیت: فعالیت در اکتشاف و تولید نفت و گاز؛ میدان گازی شمال بیش از ۹۰۰ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز قابل برداشت دارد.

محل فعالیت: دوحه، میدان گازی شمال، میدان نفتی دخان و مناطق فراساحلی قطر.

۲- مجتمع LNG راس لفان

ظرفیت: ظرفیت اسمی تولید سالانه ۷۷ میلیون تن گاز طبیعی مایع در ۱۴ خط تولید.

محل فعالیت: شهر صنعتی راس لفان، شمال قطر.

۳- مجتمع پالایش میعانات گازی راس لفان

ظرفیت: ظرفیت فراورش حدود ۳۰۶ هزار و ۶۰۰ بشکه در روز.

محل فعالیت: شهر صنعتی راس لفان.

۴- پالایشگاه نفت مسیعید

ظرفیت: ظرفیت فراورش بیش از ۱۰۰ هزار بشکه خوراک در روز؛ شامل نفت خام و میعانات گازی.

محل فعالیت: شهر صنعتی مسیعید، جنوب دوحه.

۵- شرکت کودسازی قطر (QAFCO)

ظرفیت: ظرفیت تولید سالانه حدود ۳٫۸ میلیون تن آمونیاک و ۵٫۸ میلیون تن اوره.

محل فعالیت: مسیعید.

۶- شرکت پتروشیمی قطر (QAPCO)

ظرفیت: ظرفیت تولید اتیلن حدود ۸۴۰ هزار تن و پلی‌اتیلن با چگالی پایین بیش از ۷۸۰ هزار تن در سال.

محل فعالیت: مسیعید.

۷- نیروگاه و تأسیسات آب‌شیرین‌کن رأس ابوفنطاس

ظرفیت: ظرفیت (توسعه‌ای) تولید ۲۴۰۰ مگاوات برق و ۱۱۰ میلیون گالن آب در روز.

محل فعالیت: رأس ابوفنطاس، جنوب دوحه.

۸- نیروگاه خورشیدی الخرسعه

ظرفیت: ظرفیت تولید برق خورشیدی ۸۰۰ مگاوات.

محل فعالیت: الخرسعه، غرب دوحه.

۹- بندر حمد (Hamad Port)

ظرفیت: ظرفیت نهایی جابه‌جایی سالانه ۶ میلیون کانتینر.

محل فعالیت:‌ام‌الحول، جنوب دوحه.

۱۰- فرودگاه بین‌المللی حمد

ظرفیت: بیش از ۶۵ میلیون مسافر در سال.

محل فعالیت: دوحه.

۱۰ صنعت و زیرساخت حساس و حیاتی کویت

لیست و عناوین برخی از صنایع و زیرساخت‌های حساس و حیاتی کویت در ادامه می‌آید:

۱. میدان نفتی برقان بزرگ

ظرفیت: از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان؛ ظرفیت تولید دقیق به وضعیت عملیاتی بستگی دارد.

موقعیت: جنوب‌شرقی کویت، جنوب شهر کویت.

۲. شرکت نفت کویت

ظرفیت: بهره‌برداری از شبکه گسترده میدان‌های نفتی، چاه‌ها، خطوط انتقال و مراکز جمع‌آوری نفت؛ ظرفیت واحدی ندارد.

موقعیت: دفتر مرکزی در منطقه احمدی و تأسیسات در مناطق نفت‌خیز کویت.

۳. پالایشگاه الزور

ظرفیت: حدود ۶۱۵ هزار بشکه نفت خام در روز.

موقعیت: منطقه الزور، حدود ۹۰ کیلومتری جنوب شهر کویت.

۴. پالایشگاه میناء الاحمدی

ظرفیت: حدود ۴۶۶ هزار بشکه در روز بر اساس برخی داده‌های صنعتی؛ ارقام منابع مختلف متفاوت است.

موقعیت: ساحل خلیج‌فارس، منطقه احمدی در جنوب شهر کویت.

۵. پالایشگاه میناء عبدالله

ظرفیت: حدود ۴۵۴ هزار بشکه در روز طبق اطلاعات شرکت ملی نفت کویت.

موقعیت: منطقه میناء عبدالله در جنوب شهر کویت.

۶. تأسیسات فراورش گاز میناء الاحمدی

ظرفیت: شامل پنج واحد فراورش گاز با ظرفیت اعلام‌شده حدود ۳.۱ میلیارد فوت مکعب استاندارد گاز و ۳۳۲ هزار بشکه میعانات در روز.

موقعیت: مجتمع نفتی میناء الاحمدی.

۷. نیروگاه الصبیه

ظرفیت: حدود ۷٫۱ گیگاوات در برخی پایگاه‌های زیرساخت انرژی؛ ظرفیت عملیاتی ممکن است کمتر باشد.

موقعیت: شمال کویت، منطقه الصبیه.

۸. نیروگاه الزور جنوبی

ظرفیت: حدود ۶.۱ گیگاوات طبق داده‌های پایگاه‌های زیرساخت انرژی؛ برخی منابع رسمی قدیمی‌تر ارقام متفاوتی گزارش کرده‌اند.

موقعیت: منطقه الزور در جنوب کویت.

۹. شرکت صنایع پتروشیمی کویت

ظرفیت: ظرفیت واحدی برای کل شرکت وجود ندارد؛ این مجموعه در زنجیره تولید و سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی کویت نقش محوری دارد.

موقعیت: دفتر مرکزی در شهر کویت و فعالیت‌های صنعتی در مناطق پتروشیمی کشور.

۱۰- فرودگاه بین‌المللی کویت

ظرفیت: ظرفیت جابه‌جایی مسافر طی یک سال ۱۵.۴ میلیون نفر.

موقعیت: جنوب شهر کویت.

منبع: روزنامه فرهیختگان