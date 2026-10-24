ضربه پلیس خوزستان به قاچاق و سرقت: کشف ۱۱ کیلو شیشه و ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: در اجرای طرح برخورد با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان خوزستان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی ۳ عامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان اهواز شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در عملیاتی ویژه برای دستگیری اعضای این باند وارد عمل شدند که پس از شناسایی متهمان و با هماهنگی قضائی، در عملیات تعقیب و گریز، اعضای این باند ۳ نفره را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در ادامه با اشاره به توقیف ۲ دستگاه خودروی سواری شامل یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو اظهار داشت: در بازرسی از خودروهای توقیفی، بیش از ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، کشف شد.

سردار میرفیضی از معرفی متهمان به مرجع قضائی خبر داد و خاطرنشان کرد: پلیس با عزمی راسخ و با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه برخورد خواهد کرد.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: در پی وقوع چند فقره انواع سرقت در سطح شهر بندرماهشهر، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ با اقدامات پلیسی و گشتزنی نامحسوس، ۳ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در ۲ عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرماهشهر در ادامه بیان داشت: متهمان در تحقیقات فنی مأموران و در مواجهه با مستندات و ادله مربوطه، به ۱۷ فقره انواع سرقت از قبیل ۷ فقره سرقت مشاعات، ۴ فقره سرقت اماکن و معابر، ۳ فقره سرقت منزل، ۲ فقره سرقت تلفن همراه و ۱ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند.

سرهنگ خوشناموند در خاتمه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف بیش از ۵ تن برنج قاچاق در ایذه

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی دهدز شهرستان ایذه با کنترل محور مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی، ۵ تُن برنج خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق کشفشده را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال عنوان کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

اجرای طرح امنیت محله محور در کارون

سرهنگ سید قاسم موسوی فرمانده انتظامی کارون گفت: طرح ارتقای امنیت محله محور به منظور برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی در شهرستان کارون توسط ماموران انتظامی به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی در اجرای این طرح طی عملیاتهای جداگانه ۷ سارق را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: ماموران در این طرح مقدار ۳ کیلو و ۲۴۶ گرم انواع مواد مخدر و مقادیری اموال مسروقه کشف کردند، تعداد ۵ نفر خردهفروش دستگیر و تعداد ۵۵ دستگاه موتورسیکلت و ۶ دستگاه خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کارون در ادامه بیان داشت: در این طرح ۹ نفر معتاد متجاهر جمعآوری و به کمپ ترک اعتیاد معرفی و ۲ نفر محکوم متواری در سطح حوزه استحفاظی را دستگیر شدند.

سرهنگ موسوی با اشاره به استمرار این طرح در مناطق مختلف شهرستان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف ۶۰ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در اهواز

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشتزنی در سطح شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودروهای توقیفی پرداخته و موفق شدند ۶۰ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۹۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری متهمان و معرفی آنان به مرجع قضایی تصریح کرد: قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد میکند و هر ساله شاهد تلفات جانی زیادی در اثر تردد خودروهای قاچاقچیان سوخت هستیم؛ از این رو برخورد با این پدیده بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

ضربه پلیس خرمشهر به سارقان حرفه‌ای

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل، مشاعات ساختمان و سیم برق در سطح شهرستان خرمشهر، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی ۲ سارق حرفهای شدند و پس از هماهنگی قضائی طی ۲ عملیات منسجم و هماهنگ پلیسی، هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به ادامه تحقیقات پلیسی بیان داشت: در بررسیهای انجامشده، تاکنون ۱۷ فقره سرقت منزل، مشاعات ساختمان و سیم برق مرتبط با متهمان شناسایی و کشف شده است و تحقیقات برای بررسی سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری ۱۵ نفر از اخلالگران نظم و هنجارشکنان در هندیجان

سرهنگ فرج سودانی گفت: در پی تماس شهروندان مبنی بر ایجاد اخلال در نظم عمومی، عربدهکشی و مزاحمت برای بانوان توسط تعدادی از جوانان در محل اجرای برنامههای سیرک، ماموران انتظامی بلافاصله جهت برقراری نظم و امنیت در کوتاهترین زمان ممکن در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: مسببان این بینظمی اقدام به مقاومت و درگیری با ماموران انتظامی کردند که با اقتدار، هوشمندی و قاطعیت پلیس زمینگیر شدند.

سرهنگ سودانی تصریح کرد: در این عملیات ضربتی، ۱۵ نفر از عوامل اصلی این درگیری و هنجارشکنی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با هرگونه قانونشکنی، اوباشگری و مزاحمت برای نوامیس مردم با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عدهای معدود، آسایش و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.

دستگیری کلاهبردار اینترنتی با ۱۲ نفر شاکی

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی دریافت چند شکایت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با سوءاستفاده از حسابهای کاربری در اپلیکیشن های پیامرسان، موضوع در دستور کار پلیس فتاو انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی مستندات و سرنخهای موجود، موفق شدند هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی ، طی یک عملیات هماهنگ و ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: متهم با سوءاستفاده از دسترسی غیرمجاز به حسابهای کاربری شهروندان در پیامرسانها، زمینه فریب افراد و کلاهبرداری از آنان را فراهم میکرد که تاکنون در این پرونده ۱۲ نفر از شهروندان بهعنوان شاکی شناسایی شدهاند.

وی ادامه داد: متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده و تحقیقات تخصصی برای بررسی ابعاد پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فضای مجازی، از شهروندان خواست از ارائه کدهای تأیید، رمزهای عبور و اطلاعات شخصی خود به دیگران خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

کشف ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در باوی

سرهنگ حسن شیخی سعید از کشف ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در جریان ۲ عملیات جداگانه و دستگیری ۲ متهم در این رابطه خبر داد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، ماموران انتظامی کلانتری های ۳۲ شیبان و ۱۱ چمران با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند در ۲ عملیات جداگانه، مقدار ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ۲ دستگاه خودرو که در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتند را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت : کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ شیخی سعید با بیان اینکه در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف ۵۲ وسیله نقلیه مخاطرهآمیز و هنجارشکن توسط پلیس مسجدسلیمان

سرهنگ علی عباسی در فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت ترافیکی، حفظ نظم عمومی و صیانت از آرامش شهروندان اجرا شده و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: انجام حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی و رانندگی پرخطر، علاوه بر سلب آسایش عمومی، جان شهروندان را به خطر میاندازد و پلیس با اینگونه رفتارهای هنجارشکنانه در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان تأکید کرد: قانون، فصلالخطاب است و حفظ امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است.

منبع: پلیس خوزستان