باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش انصارالله اعلام کرد که صنعا، پایتخت یمن و شهر المخا در استان تعز روز شنبه هدف چندین حمله هوایی عربستان قرار گرفته است.

منابع محلی می‌گویند که هواپیما‌های سعودی چندین حمله هوایی به مناطق مختلف شهر المخا در غرب استان تعز انجام دادند. یک منبع گفت پرواز هواپیما‌ها بر فراز منطقه همچنان ادامه دارد، اما جزئیات بیشتری درباره نتایج حملات ارائه نکرد.

همچنین گفته شده هواپیما‌های سعودی مناطقی در صنعا را هدف حملات هوایی قرار دادند که در نتیجه آن، برخی به شهادت رسیده و زخمی شدند؛ هرچند آمار دقیقی از تلفات منتشر نشده است.

عربستان تاکنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است.

پیش از این، سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد آژیر‌های هشدار در مناطق ریاض، نجران و وادی‌الدواسر به‌دلیل احتمال وقوع حمله به صدا درآمدند؛ با این حال، مدتی بعد رفع خطر اعلام شد.

سخنگوی ائتلاف سعودی نیز مدعی شده یک فروند موشک بالستیک که از یمن به سمت ریاض شلیک شده بود، رهگیری و خنثی شده است.

منبع: آناتولی