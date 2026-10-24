باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید مطهری سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد : فردا با تیم بزرگ و قابل احترامی بازی داریم که یکی از مدعیان لیگ به شمار می‌رود. تا اینجای فصل شرایط خوبی داشتیم و اگر واقعا می‌خواهیم بزرگتر شویم، باید از این بازی‌های بزرگ امتیاز برداریم.

سرمربی فولاد افزود: به بازیکنان تیمم گفتم، با ذهن برنده‌خواه و ذهن بزرگ باید در بازی‌های بزرگ خودشان را نشان دهند. حریف تیم قابل احترامی است. تمام زوایای بازی این تیم را ریز بینانه بررسی کردیم. امیدوارم فردا بازی خیلی خوبی ببینیم.

مطهری تصریح کرد: هواداران فوتبال این روزها بازی‌های روز دنیا را می‌بینند و توقع‌شان از فوتبال ما بالا رفته است. به عنوان یک مربی دوست دارم که تیمم فوتبال رو به جلو بازی کند. بازیکنانی که با من کار کردند تفکرات من را می‌دانند؛ بنابراین توقع این است که هر دو تیم فوتبال رو به جلو و زیبایی را ارائه دهند. هواداران فوتبال هم از این فوتبال لذت ببرند. باید ببینیم کدام تیم پُر تلاش‌تر و تاکتیکی‌تر کار می‌کند و می‌تواند به نتیجه دلخواهش برسد.

سرمربی فولاد درباره تعداد مصدومان زیاد تیمش در بازی فردا مقابل پرسپولیس گفت: واقعاً یک فوتبال رو به جلو و پُر فشار را دوست دارم، البته با توجه به بضاعتی که داریم. بازیکنان من نشان دادند که ذهن برنده‌خواه دارند و دوست دارند که کیفیت واقعی خودشان را نشان دهند. به این می‌بالم که فولاد، تیم محور است. در 10 هفته‌ای که در فولاد کار کردم، یک بازی نبوده که تیم من کامل باشد، اما همیشه به کار تیمی اعتقاد دارم. تک تک بازیکنانم هم برای من قابل احترام هستم. خودشان می‌دانند که ارزشمند هستند، اما به تیم محور بودند اعتقاد دارم و ان‌شاءالله همین را در مسابقه فردا نشان خواهیم داد.

مطهری درباره سختی‌های لیگ 18 تیمی اظهار داشت: لیگ ایران با توجه به وسعتی که دارد،‌ پتانسیل 18 تیمی شدن را ندارد؛ اما با توجه به اتفاقاتی که فصل قبل افتاد، اجتناب ناپذیر بود. این اتفاق خیلی خوب است، اما باید به کیفیت فنی هم توجه کنیم. باید با شرایط خودمان را هماهنگ کنیم و بتوانیم فرم بازی خوب‌مان را داشته باشیم. درست است 4 روز یک‌بار سخت است و آسیب دیدگی‌ها زیاد شده، اما اعتقاد من این است که لیگ 16 تیمی بهتر است.

او درباره آخرین وضعیت مصدومیت رامین رضاییان عنوان کرد: رضاییان در آخرین تمرین ما آمد. بعد از اردوی تیم ملی ما او را ندیده بودیم. رامین با همه وجود برای تیم ملی کار کرده بود و متأسفانه این اتفاق برای او افتاد. امروز سر تمرین آمد و شرایط خودش را برای من گفت. قبل از آن هم تلفنی حرف زده بودیم. در حال فیزیوتراپی است. دو روز است به زمین چمن رفته و کمی با توپ کار می کند و امیدوارم هر چه زودتر سلامتی خودش را به دست بیاورد.

سرمربی فولاد در پاسخ به سوالی در مورد انگیزه‌های خودش برای مسابقه فردا خاطرنشان کرد: دیدار با پرسپولیس همیشه انگیزه خاص خودش را دارد. همیشه تیم ما با انگیزه کار می‌کند و اصلاً نگاه جدولی نداریم. نتایج قبلی گذشته و باید به فکر بازی فردا و آینده باشیم. امیدوارم فردا در وهله اول یک بازی خوب انجام دهیم و امتیاز خوبی برداریم. این امتیاز را هم به هواداران و بچه‌هایی که آسیب دیده هستند تقدیم کنم.

مطهری در واکنش به این سوال که با انتخاب یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی تیم امید ایران، این نگرانی در بین هواداران فولاد به وجود آمده که شاید شما هم بخواهید همراه او در تیم امید حضور داشته باشید و فولاد را ترک کنید؟ گفت: خیر! برای او (گل‌محمدی) آرزوی موفقیت دارم.قبل از اینکه با فولاد ادامه دهم،‌ دو پیشنهاد بسیار خوب داشتم. اگر می‌خواستم فولاد را تنها بگذارم آنجا این کار را می‌کردم؛ هم تیم بزرگتری بودند و هم وضعیت مالی بهتری داشتند، اما حس دو طرفه خوبی بین من و فولاد وجود دارد. خیلی دلی برای فولاد مربیگری می‌کنم. همه وجودم را برای پرسپولیس گذاشتم و الان هم برای فولاد تمام وجودم را می‌گذارم و بهترین گزینه من فولاد است.

مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا به نظرش گل‌محمدی می‌تواند طلسم ایران در راه صعود به المپیک را بشکند پاسخ داد: من در صحبت‌های قبلی گفتم؛ در یک کلمه برای گل‌محمدی و تیم امید ایران آرزوی موفقیت می‌کنم!

او درباره روند خوب تیم فولاد و شانس این تیم برای کسب سهمیه آسیایی یادآور شد: با این سوال من هنوز حسرت سال گذشته را می‌خورم؛ چون روند خیلی خوبی داشتیم. امسال هم این روند را داریم. تیم من نزدیک به 10 بازیکن از دست داد. زمانی که یک تیم دست می‌خورد به زمان بیشتری نیاز دارید تا شکل بازی خودتان را حفظ کنید.

مطهری ادامه داد: سال قبل بازیکنان با تفکرات من آشنا بود، اما امسال چند بازیکن از جمع ما جدا شدند و خیلی زحمت کشیدیم تا توانستیم این روند را داشته باشیم. با بضاعتی که داشتیم تا الان هم خوب کار کردیم، اما نباید این ما را قانع کند. فردا با یک تیم بزرگ و قابل احترام بازی داریم و باید نشان دهیم که می‌توانیم در بازی‌های بزرگ هم بزرگی کنیم و راه را هموارتر کنیم.

سرمربی فولاد گفت: تیم ما تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه‌های خوب است. ترکیب این‌ها کنار هم بهترین کاری است که من توانستم در فولاد انجام دهم. شما اگر تیمت را خیلی جوان یا خیلی با تجربه ببندید، یکسری ضررها دارد. بازیکنان با تجربه از لحاظ فوتبالی، زندگی و شخصیتی کمک حال بازیکنان جوان ما هستند. این حس خوبی به من می‌دهد. وحید امیری هم وقتی در فولاد دچار مصدومیت شد، با او صحبت کردم و گفتم من هر جایی مربیگری کنم سال بعد روی من حساب کند، چون وحید امیری بسیار حرفه ای است. او لیاقت دارد.

مطهری درباره استفاده از چندین بازیکن جوان در فصل جاری در فولاد تاکید کرد: خیلی از این جوانان را خودم از تیم‌های پایه پیدا کردم. در تیم‌های دیگر هم این کار را کردم. نمونه این هم محمد عمری است که خیلی‌ها پز او را دادند. بروید و ببینید او چطور پیدا شد؟ چطور به دربی امیدها رفتم و او را به تمرین بزرگسالان آوردم ولی بعدا خیلی ها پز او را دادند. عیبی ندارد و این هم رسالت من است و به این کار افتخار می‌کنم.

او خاطرنشان کرد: فولاد تایم را من قبلاً گفتم. من به این اعتقاد دارم. حالا بعضی‌ها مزه می‌اندازند، اما من این را با استدلال می‌گویم. از بازی سال قبل شروع می‌کنم مقابل ملوان؛ شما ببینید ما چه دقایقی گل زدیم. جلوی پرسپولیس، شمس‌آذر، ذوب‌آهن و فجر ببینید چه دقایقی گل زدیم. اگر من صحبتی می‌کنم اول اطلاعاتشان را بالا ببرند و بعد به سخره بگیرند. این را با اطلاع گفتم. من به این هم افتخار می‌کنم که تیمم تا آخرین لحظه می‌جنگد.

سرمربی فولاد درباره امیرحسین جولانی و کیفیت این بازیکن تصریح کرد: جولانی دقیقا در پستی که من بازی کردم، بازی می‌کند. من روی این پست خیلی حساس هستم. واقعا روی او خیلی وقت گذاشتیم. او یک استعداد ناب است و ما او را شناسایی کردیم. او در فولاد واقعا احیا شد. شاید خیلی‌ها هم خرده گرفتند که چرا او را جذب کردیم. بازیکنان دیگری هم مثل او هستند که در آینده خواهید دید.