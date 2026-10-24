باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی حیدری، مشاور خط و ابنیه فنی مدیرعامل راه‌آهن گفت: به منظور افزایش جذب بار و ارتقای بهره‌وری شبکه ریلی، دستورالعمل جامع خطوط صنعتی و تجاری با هدف تسهیل فرآیند درخواست و اخذ مجوز‌های ساخت و اتصال مراکز صنعتی و چشمه‌های بار به شبکه ریلی و همچنین تشویق بخش خصوصی به مشارکت در این حوزه تدوین شده است.

حیدری با بیان اینکه این دستورالعمل طبق دستور مدیرعامل راه‌آهن، جهت بررسی و نهایی‌سازی در دستور کار شورای معاونین قرار گرفته است گفت: هدف از این اقدام، کاهش موانع اداری برای اتصال صنایع به شبکه ریلی و ایجاد بستری مناسب برای ورود بار بیشتر از طریق بخش خصوصی است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های مالی شرکت، از تدوین دستورالعمل افزایش درآمد‌های غیرعملیاتی راه‌آهن خبر داد و گفت: این دستورالعمل با همکاری معاونت مسافری راه‌آهن و با هدف فعال‌سازی دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت تدوین شده و در حال حاضر گزارش آن به شورای معاونین ارائه شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: فرآیند نهایی‌سازی این دستورالعمل برای ارائه به شورای معاونین و هیئت مدیره راه‌آهن جهت تصویب و ابلاغ نهایی، در حال انجام است.

منبع: راه آهن