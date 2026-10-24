تیم ملی تنیس بانوان ایران در دیدار پایانی رقابت‌های بیلی‌جین‌کینگ کاپ، ۲ بر صفر پاکستان را شکست داد تا ضمن قهرمانی در این مسابقات، جواز حضور در گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی تنیس بانوان ایران در دیدار پایانی رقابت‌های بیلی‌جین‌کینگ کاپ، ۲ بر صفر پاکستان را شکست داد تا ضمن قهرمانی بدون شکست در این مسابقات، جواز حضور در گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه را به دست آورد.

در بازی نخست، یاسمن یزدانی برای ایران به میدان رفت و موفق شد با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ نماینده پاکستان را شکست بدهد.

در دومین دیدار، مشکات الزهرا صفی رو در روی حریف دیگری از پاکستان قرار گرفت، او نیز با برتری مشابه ۶ بر ۴، برد ایران را قطعی کرد تا شاگردان ارغوان رضایی عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

تیم ایران در مرحله گروهی نیز کویت، اردن و قطر را شکست داده بود.

مشکات الزهرا صفی، یاسمن یزدانی، هانا سلطانی و کیمیا ثاقب تهرانی با هدایت ارغوان رضایی در این مسابقات به میدان رفتند. مهدی بهزادپور (مشاور فنی)، فرناز نایب مراد (سرپرست)، سمیه کمانی (مربی بدنساز) و الهه توکلیان اردکانی (پزشک) تیم تنیس زنان کشورمان را در این رویداد همراهی کردند.

برچسب ها: تیم ملی تنیس بانوان ایران ، تنیس ، بیلی جین کینگ کاپ
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