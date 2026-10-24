باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی تیمش برابر تیم فولاد خوزستان اظهار کرد: تقابل پرسپولیس و فولاد همیشه، تا جایی که به خاطر دارم، جذاب و تماشایی بوده است. امیدوارم فردا هم شاهد چنین دیداری باشیم و تماشاگران از تماشای یک بازی خوب لذت ببرند.

او ادامه داد: فولاد تیم خوبی است و از کیفیت فنی بالایی برخوردار است. این تیم کادر فنی و بازیکنان بسیار خوبی دارد. ما نیز در طول هفته روی نقاط قوت و ضعف حریف کار کرده‌ایم و امیدوارم با تمرکز بالا وارد زمین شویم. تلاش می‌کنیم مانند بازی‌های گذشته، از شروع مسابقه تا پایان، با همان حس همدلی و جنگندگی همیشگی بازی کنیم تا ابتدا نمایش خوبی داشته باشیم و در نهایت به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

تارتار درباره عدم برتری پرسپولیس در سه بازی آخر مقابل فولاد عنوان کرد: پرسپولیس امسال نسبت به سال‌های گذشته تغییرات زیادی داشته و با تیمی جدید وارد مسابقات شده است. ما با تفکرات و رویکرد متفاوتی به میدان می‌رویم. ضمن احترام به تیم خوب فولاد، تمرکز اصلی‌مان روی تیم خودمان و ارتقای کیفیت عملکردمان است تا بتوانیم بازی خوبی به نمایش بگذاریم.

او درباره اینکه نگران موقعیت‌های از دست رفته تیمش نیست، تصریح کرد: اینکه تیم موقعیت‌های زیادی خلق می‌کند، از نظر من نگران‌کننده نیست، بلکه خوشحال‌کننده است. وقتی تیم می‌تواند به این تعداد موقعیت گل برسد، نشان می‌دهد که در فاز هجومی عملکرد خوبی دارد. معمولاً در بیشتر بازی‌هایی که انجام داده‌ایم، دو تا سه مورد از این موقعیت‌ها به گل تبدیل شده است؛ با این حال، باید بیشتر روی این موضوع کار کنیم تا بازیکنان در موقعیت‌های مناسب، تصمیم‌های بهتری بگیرند و از فرصت‌های گلزنی خود استفاده کنند. البته برای این کار باید زمان بیشتری بگذاریم. متأسفانه در تعطیلات پیش رو، تعدادی از بازیکنان خوب ما به تیم ملی دعوت می‌شوند و به همین دلیل، فرصت کافی برای انجام تمرینات تخصصی با تمام نفرات را نخواهیم داشت. با وجود این، خلق موقعیت‌های متعدد جای امیدواری دارد و تلاش می‌کنیم با تمرین بیشتر، میزان بهره‌وری تیم را در استفاده از این فرصت‌ها افزایش دهیم.

سرمربی تیم پرسپولیس درباره اینکه بازهم پنالتی به علی علیپور داده می‌شود، عنوان کرد: در مورد انتخاب پنالتی‌زن هم باید بگویم که هر هفته تمرینات مربوط به ضربات پنالتی را انجام می‌دهیم و بازیکنی که کیفیت و آمادگی بهتری داشته باشد، برای زدن پنالتی انتخاب خواهد شد. البته اگر شرایط بازیکنان از نظر فنی برابر باشد، ترجیح می‌دهیم پنالتی‌ها را به مهاجمانی بسپاریم که در شرایط خوبی از نظر گلزنی قرار دارند و می‌توانند با افزایش تعداد گل‌هایشان، در رقابت برای کسب عنوان آقای گلی نیز موفق باشند.

او درباره اینکه فشار مسابقات ملی به پرسپولیس اسیب رسانده، گفت: در کل دنیا می‌بینید که مصدومیت جزئی از فوتبال است. باید یک مربی و باشگاه جوری برنامه‌ریزی کند تا بازیکن جایگزین هم داشته باشد. فشردگی به همه تیم‌ها آسیب می‌زند و ما هم مستثنی نیستیم. جا دارد به یحیی گل‌محمدی بابت سرمربیگری در تیم ملی امید تبریک بگویم. به فدراسیون هم تبریک گفته و امیدوارم تیم ملی امید دیگر شرایط بدی را تجربه نکند و نتیجه بگیرد.

تارتار در مورد اشتباهات داوری گفت: ما اعتقاد داریم که جامعه داوری کشور، جامعه‌ای پاک است. از طرفی، کارشناس داوری نیستیم که بخواهیم درباره تصمیمات داوران اظهارنظر تخصصی کنیم. قطعاً گروه داوری بر اساس تشخیص خود تصمیم درستی گرفته است و ما نیز قضاوت را به آن‌ها می‌سپاریم.

او درباره احتمال تغییر در ترکیب پرسپولیس گفت: من همیشه این موضوع را گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم؛ وقتی دو بازیکن باکیفیت در یک پست با یکدیگر رقابت می‌کنند، هر دو پیشرفت خواهند کرد. شما هم شاهد هستید که بازیکنان ما روزبه‌روز عملکرد بهتری دارند و یکی از دلایل این پیشرفت، رقابت سالمی است که در تمرینات با یکدیگر دارند. ما از این چالش شیرین استقبال می‌کنیم، چراکه در نهایت به پیشرفت بازیکنان و افزایش کیفیت عملکرد تیم منجر می‌شود.

سرمربی تیم پرسپولیس درباره اینکه نگران از دست داده سهمیه خارجی تیمش بابت بازی ندادن به دنیل گرا گفت: تمام بازیکنان با نظر شخص من تأیید شدند و ما از فردای خودمان خبر نداریم. این‌که گفته می‌شود این دو بازیکن برخلاف میل باطنی من و به دلیل شرایط قراردادی‌شان در تیم حضور دارند، نظر شخصی مطرح‌شده است و من آن را تأیید نمی‌کنم. ما حتی از فردای خودمان هم خبر نداریم؛ بنابراین، به‌جای نگرانی درباره فصل آینده، باید روی شرایط فعلی تمرکز کنیم و برای انجام هرچه بهتر وظایفمان در زمان حال تلاش کنیم.

او درباره اتفاقات دیدار ملوان و تراکتور گفت: در مورد حواشی و ضرورت فرهنگ‌سازی باید بگویم که من یک سال در انزلی کار کرده‌ام و به‌خوبی می‌دانم ملوان چه هواداران با‌معرفت و دوست‌داشتنی دارد. من واقعاً هواداران ملوان را دوست دارم و تا جایی که خودم تجربه کرده‌ام، شاهد اهانتی از سوی آنها نبوده‌ام. البته در جریان اتفاقات این مسابقه نیستم که بخواهم درباره آن اظهارنظر کنم.

تارتار درباره گلزنی محمدحسین صادقی برابر مس گفت: در مورد شرایط بازیکنان و نحوه استفاده از آن‌ها باید تأکید کنم که بارها گفته‌ام در تیم ما، آنچه باعث حضور بازیکن در ترکیب می‌شود، مسئولیت‌پذیری، کیفیت فنی و تعهد اوست و از این نظر، تفاوتی میان بازیکنان قائل نیستیم. همه بازیکنان عملکرد خوبی دارند و ما نیز تلاش می‌کنیم متناسب با شرایط هر مسابقه، به‌صورت چرخشی از آنها استفاده کنیم. شرایط از یک بازی به بازی دیگر متفاوت است و نمی‌توانیم در تمام مسابقات ریسک کنیم. برای مثال، شما دیده‌اید که پویا اسمی را نیز با ۱۷ سال سن به میدان فرستاده‌ایم، اما باید توجه داشته باشیم که تیم ما برای قهرمانی می‌جنگد و لازم است تا حد امکان، ابتدا نتیجه لازم را کسب کنیم. پرسپولیس هواداران پرشماری دارد و به اعتقاد من، از جمله تیم‌های پرهوادار آسیا محسوب می‌شود. بنابراین، در کنار تلاش برای کسب نتیجه، باید زمینه را برای معرفی و پرورش بازیکنان جوان و مستعد به فوتبال نیز فراهم کنیم.

او درباره برنامه ریزی سازمان لیگ اظهار کرد: ما برای سازمان لیگ احترام قائلیم و می‌دانیم که مسئولان این مجموعه تلاش می‌کنند بهترین برنامه‌ریزی ممکن را برای مسابقات انجام دهند؛ بنابراین، ما نیز به تصمیمات و برنامه‌های آن‌ها احترام می‌گذاریم.

سرمربی تیم پرسپولیس درباره آمار گلزنی تیمش گفت: در مورد عملکرد پرسپولیس در فاز هجومی و دفاعی، اعتقاد من این است که باید در تمام فاکتورها بهترین باشیم؛ هم در خط حمله و هم در خط دفاع. البته در بخش دفاعی نیز گل‌های زیادی دریافت نکرده‌ایم و فکر می‌کنم تنها یک یا دو گل با بهترین خط دفاع لیگ اختلاف داریم. بنابراین، عملکرد تیم را باید در هر دو بخش هجومی و دفاعی ارزیابی کرد. از نظر من، همه بازیکنان باید در دفاع و حمله مشارکت داشته باشند و هر کدام در موفقیت تیم نقش دارند. برخلاف نظر برخی دوستان، معتقدم نمی‌توان نقش بازیکنان را از یکدیگر جدا کرد یا اهمیت یک پست را بیشتر از پست‌های دیگر دانست. من در تمام پست‌ها به تک‌تک بازیکنانم نیاز دارم و همه آن‌ها سهم مهمی در موفقیت تیم دارند. در نهایت، ما در کنار یکدیگر نتیجه می‌گیریم؛ چه در روزهای خوب و چه در شرایط دشوار، موفقیت یا ناکامی حاصل عملکرد مجموعه تیم است، نه فقط یک خط یا چند بازیکن خاص.

او درباره برگزاری جلسه با کادرفنی تیم ملی گفت: ما همیشه دوست داریم تیم‌های ایرانی موفق باشند، چون همه آن‌ها از جنس فوتبال کشورمان هستند. با این حال، فعالیت در تیمی پرهوادار مانند پرسپولیس دشواری‌های خاص خودش را دارد و در حال حاضر تمام تمرکز ما روی این تیم است. به همین دلیل، ترجیح می‌دهیم درباره تیم‌های دیگر صحبت نکنیم. البته هر زمان که پرسش‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود، تلاش می‌کنیم ضمن حفظ احترام، هم نقد منصفانه داشته باشیم و هم از فوتبال کشورمان حمایت کنیم.

تارتار درباره درخواست پرسپولیس برای برگزاری جام حذفی عنوان کرد: ما قطعاً این موضوع را پیگیری می‌کنیم. در همین راستا، نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ارسال کرده‌ایم و با مسئولان فدراسیون نیز گفت‌وگو داشته‌ام. حتی از سوی فدراسیون با ما تماس گرفته شد و نظرمان را درباره راهکار مناسب جویا شدند. من هم تأکید کردم که به اعتقاد ما، یکی از بهترین راهکارها برای کمک به فوتبال ایران، چه در سطح باشگاهی و چه در رده ملی، برگزاری مسابقات رسمی، از جمله جام حذفی، بدون حضور بازیکنان ملی‌پوش است. این تصمیم می‌تواند فرصت بیشتری در اختیار بازیکنان جوان قرار دهد تا در مسابقات رسمی به میدان بروند، دیده شوند و تجربه کسب کنند. امیدوارم این پیشنهاد مورد توجه قرار بگیرد و مسابقات جام حذفی بدون حضور ملی‌پوشان برگزار شود تا زمینه برای رشد و پیشرفت استعدادهای جوان فوتبال کشور فراهم شود.

او درباره اینکه چرا محمد عمری در پرسپولیس نمی‌درخشد، گفت: در مورد محمد عمری باید بگویم که او شروع خوبی در این فصل داشت و کارش را به‌خوبی انجام می‌دهد. با این حال، در مقاطعی دچار مصدومیت شد که همین موضوع تا حدودی روند پیشرفت او را تحت تأثیر قرار داد. ما از تمام بازیکنان به تناوب استفاده می‌کنیم و محمد هم مانند سایر بازیکنان، تلاش می‌کند بهترین عملکردش را به نمایش بگذارد. به اعتقاد من، مصدومیت‌ها تا حدودی او را از شرایط ایده‌آل دور کرده‌اند. با توجه به سبک بازی محمد و پستی که در آن بازی می‌کند، بیشتر در معرض آسیب‌دیدگی قرار دارد. با این وجود، امیدواریم با دور ماندن از مصدومیت و ادامه تلاش‌هایش، بتواند به شرایط مطلوب بازگردد و توانایی‌هایش را به نمایش بگذارد.