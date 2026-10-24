در دیدار‌های نیمه نهایی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان سه فرنگی کار ایرانی راهی فینال شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های نیمه نهایی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان برگزار شد و پیام احمدی، علی احمدی وفا و غلامرضا فرخی راهی فینال شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.

احمدی در فینال مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

وی در فینال مقابل کوتو گومی از ژاپن پیکار خواهد کرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. اسکو در این مرحله مقابل سانان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد.

وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید و سومین فینالیست ایران لقب گرفت.

برچسب ها: کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، کشتی فرنگی ، کشتی
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