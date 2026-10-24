باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها خیلی از نوجوانان به جای اینکه به والدین یا حتی رفقای خود اعتماد کنند و اگر درددلی دارند با آنها در میان بگذارند، چت‌بات‌ها و هوش مصنوعی‌ها را ترجیح می‌دهند. در چنین شرایطی والدین حق دارند، نگران شوند، اما روان‌شناسان می‌گویند این وضعیت قابل مدیریت است.

ساعت یازده شب است. سری به اتاق فرزندتان می‌زنید. در نیمه‌باز است. نور گوشی روی صورتش افتاده و با قیافه‌ای جدی، اما صمیمی مشغول گپ و گفت با یک چت‌بات است. شصت تان خبردار می‌شود که در حال طرح مساله و درددل کردن در مورد همان چیزی است که چند روز پیش در مدرسه برایش پیش آمده بود و شما هر چه سعی کردید چیزی بفهمید، و کمکی بکنید، نتوانستید.

تردیدی نیست که احساس نگرانی می‌کنید و از خود می‌پرسید، چرا ترجیح می‌دهد با هوش مصنوعی دردل کند، تا با من؟

نوجوان و هوش مصنوعی

این صحنه حالا برای خیلی از خانواده‌ها آشناست. نگرانی در باب نوجوان و هوش مصنوعی، و این بار از زاویه ای دیگر. نوجوان‌ها با چت‌بات‌ها درد دل می‌کنند. سؤال‌های شان را از آن‌ها می‌پرسند. حتی بعضی‌شان چت‌بات را نزدیک‌ترین آدم زندگی‌شان می‌دانند.

برای خیلی از والدین این وضعیت نگران‌کننده است. حس می‌کنند جای شان را کسی یا چیزی گرفته که نمی‌شناسندش. اما روان‌شناسان می‌گویند این پایان رابطه نیست. شروع یک گفت‌وگوی تازه است.

به شرطی که والدین بدانند چرا این اتفاق می‌افتد و چه کار می‌توانند بکنند.

در این مقاله، بر اساس راهنمای انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA)، توضیح می‌دهیم چرا نوجوان‌ها جذب چت‌بات‌ها می‌شوند، چه خطرهایی در این مسیر پنهان است، و والدین چطور می‌توانند بدون جنگ و ممنوعیت، رابطه‌شان را با نوجوانشان حفظ کنند.

انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) در مقاله‌ای که دوم فوریه ۲۰۲۶ منتشر کرده، به این پدیده پرداخته است. منبع اصلی این مطلب را می‌توانید در این لینک ببینید: Your teen turned to AI instead of you

چرا نوجوان‌ها جذب چت‌بات‌ها می‌شوند؟

چت‌بات‌ها همیشه در دسترس‌اند. شبانه‌روز جواب می‌دهند. قضاوت نمی‌کنند. سرزنش نمی‌کنند. همین برای نوجوانی که دنبال یک فضای امن برای حرف زدن است، جذاب می‌شود.

روان‌شناسان می‌گویند: «چت‌بات به شکلی مهربان و حمایتگر جواب می‌دهد. تنبیه نمی‌کند. تحقیر نمی‌کند.»

اما همین تأیید بی‌قید و شرط، در لحظه خوب است و در بلندمدت به رشد نوجوان کمک نمی‌کند.

خطری که کمتر دیده می‌شود: حریم خصوصی

نوجوان فکر می‌کند این فضا امن است. اما امنیت واقعی با امنیت خیالی فرق دارد.

نوجوان ممکن است هوش مصنوعی را یک محیط امن ببیند. اما امنیت ذهنی با امنیت واقعی یکی نیست.

والدین باید به نوجوان توضیح دهند که اطلاعاتش با چت‌بات ذخیره می‌شود. ممکن است برای آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده شود. برخلاف یک دوست یا درمانگر که رازدار است، چت‌بات راز نگه نمی‌دارد.

قبل از اصلاح، ارتباط بسازید

نکته کلیدی این است: نوجوان وقتی به والدین پناه می‌برد که رابطه گرم و قابل اعتماد باشد.وقتی والدین با گرمی، احترام و کنجکاوی حاضر می‌شوند، پیوندی می‌سازند که نوجوان برای رشد به آن نیاز دارد.

این یعنی والدین لازم نیست همیشه حرفی بزنند که نوجوان دوست دارد بشنود. اما نوجوان باید مطمئن باشد که همیشه می‌تواند با سؤال‌های بزرگش سراغ والدین بیاید.

با هم هوش مصنوعی را امتحان کنید

والدین لازم نیست متخصص هوش مصنوعی باشند. ازنوجوان تان بپرسید: «تو از هوش مصنوعی چطور استفاده می‌کنی؟ دوستانت چطور؟»

بعد با هم یک سؤال از چت‌بات بپرسید. جوابش را با هم بخوانید. از نوجوان بپرسید به نظرت این جواب چقدر درست است؟ چه چیزی ممکن است جا افتاده باشد؟ این کار تفکر نقاد را در نوجوان تقویت می‌کند.

قوانین را با هم بگذارید، نه علیه هم

روان‌شناس بالینی و استاد دانشگاه ییل، می‌گوید: «وقتی نوجوان در ساختن قوانین مشارکت دارد، دلیل شان را بهتر می‌فهمد و بیشتر رعایت می‌کند.»

این قوانین می‌تواند شامل زمان‌های بدون فناوری باشد. مثلاً موقع غذا یا قبل از خواب. یا مشخص کردن اینکه چه موضوع‌هایی را بهتر است با انسان در میان بگذارد، نه با چت‌بات.

نشانه‌های هشدار را بشناسید

بعضی استفاده‌ها از هوش مصنوعی بی‌خطر است. اما بعضی نشانه‌ها باید والدین را هوشیار کند:

نوجوان چت‌بات را «بهترین دوست» خود صدا می‌زند.

وقتی به هوش مصنوعی دسترسی ندارد، مضطرب می‌شود.

خواب، درس یا رابطه‌های واقعی‌اش آسیب دیده است.

بیشتر از حد معمول خودش را کنار می‌کشد.

اگر این نشانه‌ها را دیدید، با کنجکاوی و بدون حمله پیش بروید. چایلدز می‌گوید: «ذهن باز می‌تواند به شما کمک کند راهکار مناسبی برای تنظیم استفاده نوجوان از هوش مصنوعی پیدا کنید.»

تنهایی نوجوان: ریشه‌ای که زیر پوستِ اتصال پنهان است

بعضی نوجوانان به خاطر تنهایی به چت‌بات پناه می‌برند. اما این تنهایی از کجا می‌آید؟

پاسخ ساده نیست. نوجوان امروز در ظاهر بیشتر از هر نسل دیگری «وصل» است. گوشی دستش است. در چند گروه پیام‌رسان عضو است. صدها دنبال‌کننده دارد. اما همین نوجوان شب‌ها با احساسی می‌خوابد که انگار هیچ‌کس واقعاً حرفش را نمی‌فهمد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند نوجوانانی که تعامل حضوری کمی دارند و همزمان از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌کنند، بالاترین میزان تنهایی را گزارش می‌کنند .

یک دلیل مهم، کیفیت رابطه است، نه تعداد آن.

نوجوان ممکن است در مدرسه بین ده‌ها هم‌کلاسی باشد، اما احساس کند «متفاوت» است.

پژوهش ها نشان می‌دهند مهم‌ترین عامل تنهایی نوجوان در رابطه با دوستان، «احساس مورد پذیرش نبودن و عدم تعلق به گروه دوستی» است .

نوجوان فکر می‌کند دوستانش او را در جمع خود راه نمی‌دهند. این برداشت ذهنی، حتی اگر واقعیت نداشته باشد، او را به انزوا می‌کشاند.

دلیل دیگر، فاصله گرفتن از خانواده است. نوجوان به طور طبیعی به سمت استقلال می‌رود.



اما وقتی این استقلال با سکوت و بی‌اعتمادی همراه شود، تنهایی عمیق‌تر می‌شود.

خانواده‌ای که باید پناهگاه باشد، گاه به فضایی برای سوءتفاهم تبدیل می‌شود.

و در نهایت، زمان. نوجوان امروز وقت کمتری با دوستانش می‌گذراند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند نوجوانان آمریکایی در ۲۰۱۷ حدود ۲۲ دقیقه در روز کمتر از سال ۲۰۰۳ با همسالان شان وقت گذرانده‌اند. این یعنی سالی ۱۴۰ ساعت کمتر .

هوش مصنوعی هر چقدر هم دوستانه باشد، این خلأ را پر نمی‌کند. چت‌بات قضاوت نمی‌کند، اما نمی‌تواند دست نوجوان را بگیرد. نمی‌تواند در چشمش نگاه کند. نمی‌تواند بفهمد که سکوتش یعنی «حالم خوب نیست».

رابطه نزدیک در همان لحظه‌های روزمره ساخته می‌شود. شام خانوادگی بدون گوشی.

سؤال پرسیدن از روز نوجوان و واقعاً گوش دادن به جواب. همین کارهای ساده، دیوار تنهایی را ترک می‌اندازند.

کِی باید کمک حرفه‌ای گرفت؟

اگر نوجوان درباره خودآزاری، افکار خودکشی یا افسردگی شدید با هوش مصنوعی حرف می‌زند، والدین باید فوراً از متخصص کمک بگیرند.

امبر چایلدزمی‌گوید: «چت‌بات‌ها برای درمان ساخته نشده‌اند. در موقعیت بحرانی، حضور انسان متخصص ضروری است.»

تغییر شدید خلق‌وخو، افت تحصیلی، گوشه‌گیری شدید یا وابستگی عاطفی به هوش مصنوعی هم نشانه‌هایی است که باید جدی گرفته شود.

مشورت با مشاور مدرسه، روان‌شناس یا پزشک کودک اولین قدم است. مداخله زودهنگام تفاوت زیادی می‌سازد.

یادمان باشد که

هوش مصنوعی بخشی از زندگی نوجوان امروز است. هدف حذف آن نیست.

هدف این است که نوجوان یاد بگیرد متعادل و مسئولانه از آن استفاده کند.

والدین در این مسیر نقش جایگزین‌ناپذیری دارند.

رابطه گرم، گفت‌وگوی مداوم و کنجکاوی واقعی، بهترین سپر در برابر خطرهای پنهان این فناوری تازه است.

منبع: عصر ایران