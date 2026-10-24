باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز (شنبه دوم آبان) تا سه‌شنبه پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.

طبق برنامه امروز مسابقات وزن‌های ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار خواهد شد و پیام احمدی، علی احمدی وفا، علی اسکو و غلامرضا فرخی نمایندگان کشورمان به روی تشک رفتند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و به دیدار نهایی رسید. احمدی فردا در فینال مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. او نیز فردا شب در فینال مقابل کوتو گومی از ژاپن روی تشک می‌رود.