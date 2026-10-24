فرنگی‌کار وزن ۸۲ کیلوگرم ایران، سومین فینالیست تیم کشورمان در مسابقات جهانی قزاقستان لقب گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز (شنبه دوم آبان) تا سه‌شنبه پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.

طبق برنامه امروز مسابقات وزن‌های ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار خواهد شد و پیام احمدی، علی احمدی وفا، علی اسکو و غلامرضا فرخی نمایندگان کشورمان به روی تشک رفتند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید و سومین فینالیست ایران لقب گرفت. او فردا در فینال روی تشک می‌رود.

پیش از این، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، جواز حضور در فینال را کسب کردند.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی قهرمانی جهان
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