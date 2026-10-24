وقتی صحبت از تغذیه برای سلامتی می‌شود، یک قانون کلی وجود دارد که اکثر ما آن را درک کرده‌ایم: هر چه غذا به حالت طبیعی خود نزدیک‌تر باشد، بهتر است.

به هر حال، گرما می‌تواند مواد مغذی حساسی مانند ویتامین C را تجزیه کند و سبزیجات در حال پخت می‌توانند مقداری از مواد مفید خود را به آب پخت و پز منتقل کنند.

این طرز فکر دقیقاً اشتباه نیست. بسیاری از محصولات کشاورزی وقتی ترد و نپخته مصرف می‌شوند، بیشترین ارزش غذایی را دارند و برخی از غذاهای ضد سرطان، مانند جوانه کلم بروکلی، به خاطر خام بودن، شهرت پیدا کرده‌اند.

نحوه‌ آماده‌سازی غذا می‌تواند مواد مغذی که بدن شما واقعاً قادر به جذب آنها است را تغییر دهد و در برخی موارد، کمی گرما به جای آسیب رساندن، مفید است. پخت و پز می‌تواند دیواره‌های سلولی سخت را نرم کند و ترکیباتی را که در غیر این صورت قفل می‌شوند، آزاد کند. اضافه کردن کمی چربی به ماهیتابه می‌تواند جذب برخی مواد مغذی را نیز آسان‌تر کند.

با این حال، گوجه فرنگی پخته شده با قانون خام بودن مغایرت دارد و ممکن است به کاهش خطر ابتلا به یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان کمک کند.

لیکوپن گوجه فرنگی؛ چرا پختن می‌تواند مفید باشد؟

گوجه فرنگی رنگ قرمز خود را از لیکوپن، یک آنتی اکسیدان کاروتنوئیدی، می‌گیرد.

دکتر «لوری اشنایدر»، متخصص تغذیه در کارولینای شمالی، می گوید: «رنگدانه‌های قرمز موجود در غذاهایی مانند گوجه فرنگی، چغندر، فلفل قرمز و پیاز قرمز سرشار از لیکوپن هستند که رادیکال‌های آزادی را که می‌توانند به ژن‌ها آسیب برسانند و در بیماری‌هایی مانند سرطان پروستات و بیماری‌های قلبی عروقی نقش داشته باشند، از بین می‌برند»

او تاکید می کند: «من به خوردن روزانه یک بشقاب رنگارنگ از سبزیجات اعتقاد دارم زیرا هر رنگ نشان دهنده مواد مغذی گیاهی مختلفی است.»

در گوجه فرنگی خام، بخش زیادی از لیکوپن در ساختار سلولی میوه محصور شده است. گرما آن دیواره‌های سلولی را تجزیه می‌کند و لیکوپن را به شکلی تبدیل می‌کند که بدن راحت‌تر آن را جذب می‌کند.

ارتباط گوجه فرنگی پخته با کاهش خطر سرطان پروستات

یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ نشان داد که لیکوپن موجود در سس گوجه فرنگی حرارت دیده، نسبت به لیکوپن موجود در سس بدون حرارت، در افراد قابل دریافت تر است. این موضوع ممکن است برای خطر ابتلا به سرطان مهم باشد.

یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز در سال ۲۰۱۸ نشان داد که خوردن غذاهای حاوی گوجه فرنگی- و به ویژه رب و سس‌های پخته شده با کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبط است.

در مورد گوجه فرنگی و سس‌های پخته شده، محققان همچنین یک رابطه دوز-پاسخ را مشاهده کردند، به این معنی که هر چه افراد بیشتر آنها را مصرف کنند، خطر ابتلا به سرطان پروستات در آنها کمتر می‌شود.

هیچ یک از این یافته ها به این معنی نیست که باید گوجه فرنگی خام را کنار بگذارید. یک گوجه فرنگی ورقه شده روی ساندویچ یا یک مشت گوجه گیلاسی در سالاد، همچنان لیکوپن را به همراه ویتامین C، پتاسیم و فیبر تأمین می‌کند. گوجه فرنگی پخته شده را به عنوان یک مزیت در نظر بگیرید، نه یک جایگزین.

منبع: اطلاعات آنلاین