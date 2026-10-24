مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا،  گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، آزادراه تهران ـ کرج، آزادراه ساوه ـ تهران و محور تهران ـ شهریار در بیشتر مقاطع سنگین است.

وی با اشاره به وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۶:۳۰ تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.

محرابی‌نیا افزود: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا انارک و محدوده‌های هزاره‌چم و ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های شاهاندشت و سه‌راهی چلاو و در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت، محدوده گیلاوند ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز محدوده جاجرود با ترافیک سنگین روبه‌رو است. همچنین تردد در آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی تصریح کرد: محورهای هراز، فیروزکوه و چالوس با بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات همراه هستند و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی‌اند.

محرابی‌نیا همچنین از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل، مازندران و گیلان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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