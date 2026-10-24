باشگاه خبرنگاران جوان - تقریبا در سراسر کشور و اغلب روزها، مردم درحال مشاهده رد موشک در آسمان هستند. این رزمایش‌ها با سه هدف کلی انجام می‌شوند:

۱. تولید متوقف نشده و ذخایر مناسب است

رژیم صهیونیستی ارزیابی‌هایی را به آمریکا ارائه داده که بر مبنای آن تولید نظامی در ایران بر اثر جنگ و محاصره، متوقف شده است. پرتاب پرتعداد موشک‌ و پیوستگی آن در روزهای هفته، به همراه دیدارهایی که مقامات نظامی از جمله رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرمانده ارتش از کارخانجات ساخت پهپاد داشته‌اند، برای نشان دادن دستان باز ایران در این حوزه‌اند.

۲. سلاح ها و مهمات جدیدتر به میدان آورده می‌شوند

به موازات تهدید دشمن در به کارگیری کارت‌ها و سلاح‌های جدید، از جمله بهره‌گیری از مادر بمب‌ها، ایران نیز که تاکنون از تمام دارایی خود استفاده نکرده، درحال آماده‌سازی سلاح‌های جدید است. نصب کلاهک‌های سنگین‌تر بر روی موشک ها، یکی از این پاسخ‌هاست. دشمن از طریق ماهواره‌های جاسوسی، با سنجش شتاب و نرخ اوج‌گیری موشک‌، قادر به تشخیص وزن کلاهک بوده و در مکان اصابت، می‌تواند شدت انفجار واقعی را هم دریابد.

علاوه بر وزن کلاهک، مانورپذیری و دقت نیز افزایش یافته‌اند که امری مهم تلقی می‌گردد؛ زیرا اگر واقعا کمبودی بر اثر مصارف دو جنگ قبلی وجود داشته باشد، با دقت، عبور بیشتر از پدافند، کاهش انحراف و فیل شدن و همچنین وزن بالاتر کلاهک، جبران می‌شود.

۳. امکان حمله پیش‌دستانه و یا ضربه دوم فوری وجود دارد

همان‌گونه که گفته شد، دشمن با پرواز جنگنده‌ها به نزدیکی مرز و سپس بازگشت، قصد دارد آمادگی نیروهای مسلح ایران را با فرسایش روانی روبه‌رو سازد. اساسا رزمایش‌ها در شرایط جنگی، گاهی پوشش حمله غافلگیرانه‌اند. تهران نیز درصدد اجرای متقابل این سیاست است؛ چه این‌که با حملات کنونی یمن و وضعیت میان طرفین، وقوع چنین حمله‌ای دیگر بعید نیست.

منبع: فرهیختگان آنلاین