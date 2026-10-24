منابع می‌گویند که برخلاف خود ترامپ، مشاوران او از رویکرد نتانیاهو راضی نیستند و معتقدند عدم موفقیت او در انتخابات می‌تواند برای واشنگتن مفید باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وب‌سایت آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد با وجود اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات سرزمین‌های اشغالی حمایت کرده، چند تن از مشاوران ارشد کاخ سفید معتقدند همکاری با کابینه رژیم صهیونیستی بدون حضور نتانیاهو می‌تواند در پیشبرد اولویت‌های منطقه‌ای واشنگتن آسان‌تر باشد.

بر اساس این گزارش، نارضایتی از نتانیاهو در میان نزدیکان ترامپ طی شش ماه گذشته افزایش یافته است؛ به‌ویژه پس از جنگ با ایران و اختلاف‌نظر‌ها بر سر رویکرد کلی واشنگتن در آسیای غربی.

در همین حال، گفته می‌شود جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا از جمله مقامات ارشدی است که نسبت به نتانیاهو بی‌اعتماد شده است و نگران است که ارزیابی‌های پیش از جنگ تل‌آویو که به کاخ سفید ارائه شد، اشتباه بوده باشد.

به نوشته آکسیوس، برخی دیگر از مقام‌های ارشد دولت آمریکا نیز درباره سیاست‌های رژیم صهیونیستی در غزه، سوریه، لبنان و کرانه باختری اشغالی ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها به تمایل نداشتن نتانیاهو برای پیشبرد طرح صلح غزه و جلوگیری از حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان مربوط می‌شود.

گفته شده استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ از تأخیر در اجرای طرح غزه ابراز نارضایتی کرده‌اند. همچنین تام باراک، فرستاده آمریکا درباره حملات تل‌آویو علیه سوریه نگرانی‌هایی دارد. 

با وجود این اختلافات، ترامپ روز یکشنبه حمایت خود را از نتانیاهو اعلام کرد و گفت که شکست او ممکن است پیامد‌هایی برای روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی داشته باشد.

با این حال، به گفته آکسیوس، برخی مشاوران ترامپ معتقدند تشکیل یک کابینه جدید در سرزمین‌های اشغالی می‌تواند آزادی عمل بیشتری برای واشنگتن فراهم کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ ، انتخابات
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