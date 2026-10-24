آرسنال در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش از سد اورتون گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته هشتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود میزبان اورتون بود.

توپچی‌ها با توجه به شکست ۲ - ۱ منچسترسیتی مقابل اورتون با انگیزه بالایی برای پیروزی پا به میدان گذاشتند.

شاگردان میکل آرتتا از ابتدا بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقیقه ۷ ویکتور گیوکرش از روی نقطه کرنر توپ را ارسال کرد که در شلوغی محوطه جریمه ازری کنسا توانست دروازه جردن پیکفورد را باز کند تا توپچی‌ها خیلی زود به گل برسند.

در ادامه نیز آرسنال که از حمایت هوادارانش نیز برخوردار بود به دنبال گل دوم بود تا اینکه در دقیقه ۶۸ ارسال خوب بن وایت را گابریل ماگالاش را با ضربه سر تبدیل به گل دوم توپچی‌ها کرد.

آرسنال در نهایت با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسید.

آرسنال با کسب این پیروزی ارزشمند ۲۱ امتیازی شد، اما با توجه به تفاضل کمتر نسبت به منچسترسیتی همچنان در رده دوم جدول قرار دارد.

اورتون نیز با ۱۰ امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفته است.

در دیگر دیدار همزمان فولام در خانه کاونتری سیتی با یک گل به برتری دست یافت.