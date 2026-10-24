باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم

تبدیل میدان تجریش تهران به نمادی از زندان برای رئیس‌جمهور آمریکا، واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میدان تجریش تهران چند روزی است به محلی نمادین با عنوان زندان رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته و واکنش کاربران را برانگیخته است.

مطالب مرتبط
میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم
young journalists club

پیامد‌های جهانی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران + فیلم

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم
young journalists club

ترامپ گرفتار باتلاق تنگه هرمز شده است + فیلم

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم
young journalists club

ایده پوچ ترامپ در روابط بین‌الملل + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
لحظه ریزش ناگهانی ساختمان ۱۸ طبقه در کنیا + فیلم
۱۲۵۰

لحظه ریزش ناگهانی ساختمان ۱۸ طبقه در کنیا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم
۴۵۹

گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
جایگاه داشتن معرفت نسبت به حضرت زهرا (س) + فیلم
۴۴۹

جایگاه داشتن معرفت نسبت به حضرت زهرا (س) + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم
۴۳۹

کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
نکاتی مهم پیرامون خطبه ۲۰۲ نهج‌البلاغه + فیلم
۴۲۸

نکاتی مهم پیرامون خطبه ۲۰۲ نهج‌البلاغه + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha