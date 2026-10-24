سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یمن به نیروهای سعودی در اردوگاه النصر و پایگاه دریایی در شهر عدن حمله کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه اعلام کرد نیروهای این گروه مواضع نیروهای وابسته به عربستان سعودی را در اردوگاه النصر و پایگاه نظامی دریایی در شهر بندری عدن در جنوب یمن هدف قرار داده‌اند.

سریع اعلام کرد این مواضع تحت نظارت و تجهیز افسران سعودی از جمله سرتیپ بدر صلاح الحربی قرار دارند و برای حمله به مردم و نیروهای مسلح یمن استفاده می‌شوند.

در همین حال، شبکه الجزیره گزارش داد چهار انفجار در عدن شنیده شده و محل انفجارها ظاهراً در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی عدن بوده است.

گزارش ها حاکی از آن است که این حملات با استفاده از موشک‌های بالستیک انجام شده است.

منبع: الجزیره