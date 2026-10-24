مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: بارش باران در برخی از نواحی کشور به ویژه نواحی شمال را شاهد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی امشب و فردا شاهد رگبار باران و وزش باد شدید در مناطقی از کشور خواهیم بود.

وی افزود: فردا در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، و همچنین مناطقی از اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و برخی نواحی زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: در برخی از مناطق کرمان، هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش بینی کرده است.

وی افزود:در نوار شرقی کشور نیز در بعضی از ساعت‌ها احتمال افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک وجود دارد و خلیج فارس فردا مواج خواهد بود.