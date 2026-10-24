باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های لجستیکی به رغم وجود ظرفیت‌های مرزی افزود: با وجود مرز‌های گسترده بین‌المللی، به صنعت لجستیک استان آن‌گونه که باید توجه نشده است، اما برنامه‌ریزی‌ها برای تبدیل آذربایجان‌غربی به هاب لجستیکی کشور و تقویت این زیرساخت‌ها به‌ویژه در مناطق مرزی با جدیت دنبال می‌شود.

دهقان خاطرنشان کرد: این استان با تولید سالانه ۶ میلیون تن محصولات مختلف، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی دارد و این موضوع باید در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: این استان در تولید سیب کشور با ۳۲ درصد سهم و تولید عسل با ۲۳ هزار تن، حائز رتبه نخست است و در حوزه‌های تولید انگور، گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز از استان‌های برتر کشور به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیشتازی آذربایجان‌غربی در بخش صنعت افزود: فعالیت سه مجتمع پتروشیمی و تولید سالانه پنج میلیون تن سیمان، از جمله مزیت‌های صنعتی استان است.

دهقان ادامه داد: همچنین در حوزه تریلی‌سازی با تکمیل کامل زنجیره تولید در آینده نزدیک، رتبه نخست را خواهیم داشت و بزرگ‌ترین معدن طلای منطقه نیز در استان مستقر است.

معاون استاندار آذربایجان‌غربی ظرفیت تولید ۱۴ تن طلا از معادن جنوب استان و بهره‌برداری از معادن فرآوری در شمال را یادآور شد و گفت: معدن تیتان آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور است و تنها در تکاب ۵۲ واحد معدن سنگ تزیینی استاندارد فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۰ اثر ثبت‌شده جهانی در کشور، ۶ مورد متعلق به این استان است اضافه کرد: در بخش گردشگری این منطقه دارای پتانسیل‌های بی نظیری است.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر ارائه ۵۰ درصد آموزش‌های استان به صورت فنی و حرفه‌ای در مدارس خاطرنشان کرد: توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و هنرستان‌های نساجی (از جمله کلنگ‌زنی و ایجاد آن در خوی) در دست اقدام است و تلاش می‌شود آموزش‌ها منطبق با نیاز روز بازار کار هدایت شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی تشکیل کنسرسیوم مهارتی را گامی در جهت احصای آموزش‌های مورد نیاز و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای و ادارات کل باید بر آموزش‌های نوین و مهارت‌های مورد نیاز آینده تمرکز کنند، حتی اگر متقاضیان اولیه آنها زیاد نباشد.

دهقان بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی در بخش خودرو‌های خارجی و قطعات وابسته از طریق تجارت مرزی، ارتقای فناوری خودرو‌های منطقه آزاد، و همچنین توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و گردشگری برای تقویت هتل‌ها و مراکز اقامتی استان تأکید کرد.

در بخش پایانی این آیین از خدمات سرپرست اداره کل فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی تجلیل و ژاله خلیلی به عنوان مدیرکل جدید این دستگاه معرفی شد.

در این آیین همچنین از برگزیدگان استانی المپیاد‌های بین المللی مهارت تجلیل شد.