باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که تظاهرات هفتگی در پاریس مجددا برگزار شده، گزارش‌ها حاکی از آن است که درگیری میان چند هزار معترض و نیرو‌های پلیس آغاز شده است.

در همین حال گفته می‌شود پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرده است.

این درگیری‌ها در منطقه پورت دو ونسن، محل پایان راهپیمایی رخ داد؛ تجمعی که حدود ۱۱۰ هزار نفر در آن شرکت کرده بودند.

بیشتر معترضان درگیر، جوانانی بودند که لباس‌های مشکی به تن داشتند و در مقابل صف نیرو‌های پلیس در نزدیکی میدان ناسیون تجمع کرده بودند.

هم‌زمان، در شهر بوردو در جنوب غربی فرانسه نیز درگیری میان معترضان و پلیس گزارش شد. تصاویر منتشرشده از میدان بورس در مرکز تاریخی این شهر نشان می‌دهد که پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرده و برخی معترضان نقاب‌دار اشیایی را به سمت نیرو‌های امنیتی پرتاب کرده‌اند.

مقام‌های منطقه‌ای بوردو اعلام کردند گروه‌هایی از معترضان با پرتاب اشیا به نیرو‌های پلیس حمله کرده و اقدام به ایجاد موانع خیابانی کرده‌اند. مقامات از مردم خواستند از این محدوده دوری کنند.

در هفته‌های اخیر، اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی علیه کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی مدارس و کمبود امکانات آموزشی به جنبشی گسترده‌تر تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های زندگی، نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی و نگرانی از کاهش قدرت خرید به گسترش اعتراضات و پیوستن گروه‌های مختلف اجتماعی به این تجمعات انجامیده است.

اعتراضات هفته گذشته در چندین شهر فرانسه، از جمله پاریس، بوردو و مارسی با درگیری‌های شدید، آتش‌سوزی، تخریب ساختمان‌ها و غارت فروشگاه‌ها همراه شد. در جریان این اعتراضات، گروه‌هایی از معترضان با پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا با پلیس درگیر شدند.

منبع: سی‌ان‌ان