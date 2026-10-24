حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، بر افزایش سرمایه اجتماعی نظام از طریق گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه، مبارزه اثرگذار با فساد و گلوگاه‌های آن، رسیدگی سریع و توأم با دقت و قاطعیت و اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام، تحول همه‌جانبه و ملموس در دستگاه قضایی، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در مسائل مهم، به‌ویژه نظارت بر حسن اجرای قوانین و انجام بازرسی‌های مستمر و یاری‌رسان به مدیریت سازمان‌ها و نهادها، رسیدگی به ترک فعل‌های منتهی به جرم، تلاش و برنامه‌ریزی در جهت مبارزه قاطع با جرم و جنایت و از بین بردن زمینه‌های تخلف با همکاری دستگاه‌های مسئول و جدیت در استیفای حقوق و خسارات مادی و معنوی ناشی از جنایات مجرمان آمریکایی ـ صهیونی تأکید شد.

در ابتدای این دیدار، آقای محسنی اژه‌ای گزارشی از برنامه‌های دوره جدید قوه قضاییه، از جمله به‌روزرسانی سند تحول قضایی و شتاب‌بخشی به هوشمندسازی امور با هدف صرفه‌جویی در زمان رسیدگی، کاهش هزینه‌ها، اتقان احکام و ارتقای سلامت کارکنان قوه قضاییه ارائه کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب اسلامی ، رئیس قوه قضاییه
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