رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با تأکید بر نقش هنر و رسانه در ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه، از مخاطبان برای تماشای سریال «استخوان‌سوز» و حمایت از این اثر با محوریت قانون و مسائل اجتماعی دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با اشاره به مسئولیت اجتماعی این مرکز در گسترش فرهنگ قانون‌مداری اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر و رسانه، فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم حقوقی به زبان قابل‌فهم و اثرگذار و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی است.

او با معرفی سریال «استخوان‌سوز» به‌عنوان یکی از محصولات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: این مجموعه با نگاهی به مسائل حقوقی، قضایی و اجتماعی، تلاش می‌کند مفاهیم مرتبط با قانون را در قالب روایتی داستانی و در بستر روابط خانوادگی و انسانی به مخاطبان ارائه کند.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه ترویج فرهنگ قانون‌مداری نیازمند استفاده از ابزار‌های متنوع فرهنگی و ارتباطی است، تصریح کرد: آثار نمایشی می‌توانند با نزدیک‌کردن مفاهیم حقوقی به تجربه‌های روزمره مردم، زمینه شناخت بهتر حقوق و تکالیف شهروندی را فراهم کنند. از این منظر، حمایت از تولیدات فرهنگی با رویکرد آگاهی‌بخشی حقوقی، بخشی از مسئولیت اجتماعی نهاد‌های مرتبط با حوزه عدالت به شمار می‌رود.

سریال «استخوان‌سوز» به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی و تهیه‌کنندگی صادق شمسایی، در قالب ۱۴ قسمت و در ژانر درام خانوادگی و اجتماعی تولید شده است. این مجموعه ضمن روایت داستانی پرکشش، به موضوعات قضایی و حقوقی و همچنین مسائل مرتبط با زندان، زندانیان و ابعاد انسانی و اجتماعی این حوزه می‌پردازد. پخش اختصاصی این سریال از دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ از طریق پلتفرم فیلم‌نت آغاز می‌شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان، با دعوت از اعضای مرکز و عموم مخاطبان برای تماشای این مجموعه، بر اهمیت همراهی جامعه با آثار فرهنگی و هنری دارای رویکرد آگاهی‌بخشی تأکید کرد؛ آثاری که می‌توانند در کنار سرگرمی، زمینه‌ساز گفت‌و‌گو درباره قانون، مسئولیت‌پذیری و پیامد‌های اجتماعی تصمیم‌های فردی باشند.

برچسب ها: استخوان ، قانون‌ ، خانواده ، جامعه ، مرکز وکلای قوه قضائیه
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