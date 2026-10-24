پلیس بلژیک در جریان تجمع معترضان در بروکسل از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد و ۹ نفر را بازداشت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس بلژیک روز شنبه در جریان درگیری با معترضان ضد دولتی در بروکسل که خواستار بهبود شرایط نظام آموزشی بودند، از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد.

این درگیری‌ها پس از تجمع صد‌ها معترض، عمدتاً جوانان، در ادامه اعتراضات ماه‌های اخیر رخ داد؛ تجمعاتی که در آن شرکت‌کنندگان خواستار افزایش بودجه آموزش شده و پلیس را به استفاده بیش از حد از خشونت متهم کرده‌اند.

شاهدان رویترز گزارش دادند در یکی از درگیری‌ها، معترضان هنگام تعقیب از سوی پلیس فرار کردند و روی زمین افتادند. مأموران نیز یک معترض را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. گروهی از معترضان همچنین تابلو‌های راهنمایی و اشیای دیگر را روی تعدادی اسکوتر و دوچرخه اجاره‌ای انداختند و تلاش کردند آنها را به آتش بکشند.

رسانه‌های بلژیکی نیز از استفاده پلیس از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن گروهی از معترضان خبر دادند.

با این حال، پلیس بروکسل اعلام کرد تا پایان بعدازظهر حادثه مهمی رخ نداده است. بر اساس بیانیه پلیس، پنج نفر به‌دلیل برهم زدن نظم عمومی و چهار نفر دیگر به‌دلیل حمل سلاح‌های ممنوعه و تحریک به شورش بازداشت شدند.

رویترز گزارش داد درگیری‌های روز شنبه در بروکسل در مقایسه با ناآرامی‌های هفته گذشته در بلژیک و اعتراضات گسترده‌تر در فرانسه، محدودتر و کم‌خشونت‌تر بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: پلیس بلژیک ، اعتراضات
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