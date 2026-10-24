باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت تصاویر یک پلنگ نر و ماده در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان در شهریور ۱۴۰۵، بار دیگر حضور این گونه ارزشمند را در زیستگاه‌های طبیعی فارس تأیید کرد؛ بر اساس گزارش ثبت‌های انجام‌شده، این مورد هشتمین ثبت پلنگ در این منطقه طی یک دهه گذشته است.

خدا نظر انصاری اعلام کرد: با نصب یک دوربین تله‌ای در کنار یکی از چشمه‌های منطقه حفاظت‌شده هرمود، تصاویر یک پلنگ نر و یک پلنگ ماده در فصل جفت‌گیری ثبت شده است. این چشمه علاوه بر پلنگ، محل آبشخور گونه‌هایی از جمله کفتار، تشی، قوچ و میش، کل و بز و جبیر است و برای حیات‌وحش منطقه اهمیت دارد.

تنوع گونه‌های جانوری ثبت‌شده در اطراف این آبشخور، اهمیت منابع آبی و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی را در پایداری حیات‌وحش نشان می‌دهد. استمرار پایش با دوربین‌های تله‌ای نیز به شناسایی حضور گونه‌های ارزشمند و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌های آنها کمک می‌کند.

منبع: محیط زیست فارس