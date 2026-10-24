باشگاه خبرنگاران جوان - در مسابقات بسکتبال باشگاهی استان فارس، تیم‌های آکادمی فایربال شیراز با نمایشی قدرتمند موفق شدند جام قهرمانی رده‌های نونهالان و نوجوانان را بالای سر ببرند و بر سکوی سوم رده جوانان بایستند تا جایگاه این مجموعه را به عنوان قطب بسکتبال پایه استان تثبیت کنند.

تیم نونهالان فایربال در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه پرگل ۱۰۲ بر ۳۰ تیم «نخل جهرم» را از پیش رو برداشت و در دیدار پایانی نیز با پیروزی ۸۰ بر ۶۱ برابر «فرازا»، جام قهرمانی نونهالان استان فارس را از آن خود کرد.

نوجوانان فایربال؛ عبور از موانع سخت و کسب دومین جام طلا

تیم نوجوانان فایربال نیز پس از پیروزی قاطع ۸۲ بر ۵۵ مقابل «هیرو مرودشت» در مرحله نیمه‌نهایی، در دیداری نفس‌گیر و پرهیجان با نتیجه ۹۱ بر ۸۷ تیم «نوا» را در فینال شکست داد و دومین قهرمانی را برای این آکادمی به ارمغان آورد.

جوانان فایربال؛ تداوم افتخار با ۸ پیروزی و کسب مقام سوم

تیم جوانان فایربال که مدافع عنوان قهرمانی فصل گذشته بود، امسال با ثبت ۸ پیروزی و تنها یک شکست در قدم‌های پایانی، با اختلافی اندک از فینال بازماند و به مقام سوم بسنده کرد؛ موفقیتی که نشان از استمرار روند فنی و مدعی بودن این تیم دارد.

این افتخارات در مراسمی با حضور استاندار فارس، شهردار، فرماندار، نمایندگان مجلس، مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت بسکتبال استان فارس گرامی داشته شد و جام‌های قهرمانی به نمایندگان باشگاه اهدا شد.

آکادمی بسکتبال فایربال با فعالیت در چهار شعبه تخصصی در شیراز (باغ جنت، پارک بعثت، سالن منتظران قائم و مجموعه شهرک گلستان)، مسیر استعدادیابی و پرورش بازیکنان را دنبال می‌کند.

کادر فنی: امین خاشعی (سرمربی)، نیما مداح (مربی)، آرمین نیکویی (کمک‌مربی)، امیرحسین پاک‌فطرت (آنالیزور) و جمال مظفری (سرپرست).