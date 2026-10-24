انصارالله یمن اعلام کرد که سه فرودگاه، یک پایگاه هوایی، تأسیسات پمپاژ نفت و خط لوله انتقال نفت عربستان را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، چندین مکان در عربستان، از جمله سه فرودگاه، دو تأسیسات نفتی، یک خط لوله نفت و یک پایگاه هوایی را هدف قرار داده است.

سخنگوی نظامی انصارالله گفت فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض در دو مرحله هدف حمله قرار گرفته است. به گفته او، فرودگاه‌های «الدمام» در شرق و «نجران» در جنوب عربستان نیز هدف قرار گرفته‌اند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد که پایگاه هوایی «خمیس مشیط» در جنوب عربستان، ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام و خط لوله انتقال نفت خام از شرق به غرب این کشور نیز از دیگر اهداف حملات اخیر بوده‌اند.

ساعاتی پیش، انصارالله از حملات هوایی عربستان به صنعا و المخا خبر داده بود. این جنبش اعلام کرد که پایتخت یمن و شهر المخا در استان تعز هدف چندین حمله هوایی عربستان قرار گرفته و چندین نفر در پی آن شهید و مجروح شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان ، فرودگاه ریاض
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