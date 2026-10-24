باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از استادان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، از دولت عراق خواست در سیاست‌های سیاسی و اقتصادی خود بازنگری کند و نسبت به پیامد‌های جانبداری از آمریکا در درگیری جاری با ایران هشدار داد. وی همچنین درباره تصمیم‌های اقتصادی نسنجیده که فشار‌های معیشتی بر شهروندان، به‌ویژه اقشار فقیر و کم‌درآمد را افزایش می‌دهد، هشدار داد.

آیت الله موسوی در خطبه سیاسی نماز جمعه روز ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ گفت: اعتراضاتی که در فرانسه و شماری از کشور‌های اروپایی و در نهایت در آمریکا در پی افزایش قیمت‌ها و وخامت شرایط اقتصادی برگزار شده است، از تغییرات در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان حکایت دارد. وی افزود: پیامد‌های جنگ علیه ایران اکنون بر اقتصاد کشور‌های غربی و بازار‌های انرژی نیز تأثیر گذاشته است.

وی افزود: نحوه برخورد غرب با اعتراضات، از وجود استاندارد‌های دوگانه حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که قدرت‌های غربی که از نحوه برخورد دولت‌های دیگر با اعتراضات مردمی انتقاد می‌کنند، خود نیز در صورت مرتبط بودن اعتراضات با منافع داخلی‌شان، علیه معترضان به خشونت متوسل می‌شوند. وی این مواضع را نشان‌دهنده تداوم منطق سلطه‌گری استعماری در مدیریت روابط بین‌الملل دانست؛ منطقی که از ملاحظات انسانی مورد تبلیغ این کشور‌ها فاصله دارد.

آیت الله موسوی با اشاره به افزایش قیمت نفت و نوسانات همراه با آن در بازار‌ها گفت: این تحولات با تحولات میدانی در منطقه و تنگه هرمز ارتباط دارد و بازار‌های جهانی بیش از آنکه صرفاً به اظهارات سیاسی واکنش نشان دهند، واقعیت‌های میدانی را مورد توجه قرار می‌دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اعتراضات در آمریکا علیه سیاست‌های ترامپ و جنگ علیه ایران، نشان‌دهنده انتقال پیامد‌های اقتصادی این درگیری به داخل آمریکا است و لزوماً به معنای همبستگی انسانی با ملت ایران نیست.

وی تأکید کرد: عراق باید در تعیین موضع خود در قبال این درگیری، منافع ملی و واقعیت‌های جغرافیایی و سیاسی را مبنا قرار دهد و هشدار داد که همسویی با آمریکا علیه ایران می‌تواند عراق را با خطراتی مواجه کند که توان تحمل آنها را ندارد.

سید موسوی گفت: عراق با دو گزینه اساسی روبه‌روست؛ یا در کنار یکی از طرف‌های درگیری وارد جنگ شود و یا بی‌طرفی خود را حفظ کند. وی تأکید کرد اتخاذ موضع خصمانه در قبال ایران با اتکا به حمایت آمریکا، مبتنی بر ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از موازنه قدرت و منافع نیست.

امام جمعه بغداد درباره فایده امید بستن به آمریکا برای حمایت از عراق نیز پرسش کرد و گفت: این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای از خروج نیرو‌های آمریکایی از شماری از کشور‌های منطقه، از جمله کویت و امارات و کشور‌های دیگر، حکایت دارد.

وی تأکید کرد تصمیم‌گیران عراقی باید پیش از اتخاذ تصمیم‌هایی که ممکن است کشور را با رویارویی نظامی یا بحران‌های اقتصادی شدیدتر مواجه کند، به مردم گوش دهند و منافع آنان را در نظر بگیرند. وی همچنین نسبت به تکرار تجربه‌های گذشته که به دلیل ارزیابی نادرست از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، عراق را با فاجعه مواجه کرد، هشدار داد.

آیت الله موسوی همچنین از گروه‌های سیاسی عراق خواست مسئولیت تاریخی خود را بر عهده بگیرند و اداره کشور را به مواضع شخصی یا اظهاراتی مبنی بر پذیرش مسئولیت به‌صورت فردی محدود نکنند. وی گفت سرنوشت کشور، اقتصاد و معیشت مردم را نمی‌توان با منطق چالش‌های شخصی مدیریت کرد، بلکه این امور به رویکردی نهادی، تجربه و برنامه‌ریزی علمی نیاز دارد.

وی در بخش اقتصادی نیز بر ضرورت تفکیک میان «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادی» تأکید کرد و گفت مدیریت اقتصاد کشور تنها به دانش دانشگاهی یا مدارک تحصیلی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم شناخت گزینه‌های اقتصادی است که ماهیت توزیع ثروت، نحوه مدیریت منابع و رابطه دولت با شهروندان را تعیین می‌کند. سید موسوی با استناد به کتاب «اقتصادنا» اثر شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، از مسئولان خواست برای شناخت مشکلات اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه‌های اقتصادی مطرح‌شده در این کتاب بهره بگیرند.

آیت الله موسوی سیاست‌های مالی را که موجب تضعیف قدرت خرید دینار عراق و تأخیر در پرداخت حقوق شده است، مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش درآمد‌ها موجب شده است حقوق دریافتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های خانواده‌ها در طول ماه نباشد.

وی همچنین توضیح داد: بسته شدن گذرگاه‌های مرزی با ایران به کاهش ورود برخی کالا‌ها به بازار عراق منجر شده و این مسئله بر قیمت محصولات کشاورزی و دیگر کالا‌های اساسی تأثیر گذاشته است.

وی خواستار بررسی دقیق تصمیم‌های مربوط به گذرگاه‌های مرزی و تجارت خارجی شد و تأکید کرد نباید بدون ارزیابی پیامد‌های مستقیم تصمیمات بر بازار و مصرف‌کنندگان، اقدامات شتاب‌زده اتخاذ شود.

امام جمعه بغداد هشدار داد ادامه گرانی، فقر و کاهش قدرت خرید می‌تواند به گسترش اعتراضات مردمی منجر شود و تأکید کرد گرسنگی و فشار‌های معیشتی از خطرناک‌ترین عواملی است که ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند. وی افزود: حل بحران‌های اقتصادی نیازمند تصمیم‌های سنجیده، سیاست‌های روشن و صادقانه در میان گذاشتن واقعیت‌های موجود با مردم است و نباید با اقدامات شتاب‌زده و غیرکارشناسی، بر مشکلات و رنج مردم افزوده شود.

آیت الله موسوی در پایان خطبه خود تأکید کرد انتقاد‌های وی از سر دلسوزی برای منافع عراق و مردم این کشور است و نه با انگیزه شخصی یا با هدف اهانت به مسئولان. وی ابراز امیدواری کرد خداوند مسئولان را در اتخاذ تصمیم‌های صحیح و کنار گذاشتن روش‌های نابخردانه موفق کند تا با جدیت به حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی، صیانت از منافع شهروندان و به‌ویژه اقشار فقیر و کم‌درآمد بپردازند.