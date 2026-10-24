وزیر آموزش‌وپرورش از تدوین دستورالعمل ویژه تداوم آموزش در شرایط بحران و استمرار آموزش در کشور خبر داد و گفت: تصمیم‌ها باید متناسب با شرایط میدانی اتخاذ شود و با عادی‌شدن وضعیت، آموزش به روال معمول بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، شنبه دوم آبان ماه در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با حضور معاونان و مشارکت برخط مدیران کل استان‌ها، مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های نظام تعلیم‌وتربیت را تشریح کرد و از اقدامات انجام‌شده در حوزه پرداخت مطالبات فرهنگیان، مدیریت شرایط بحرانی و ساماندهی برنامه‌های آموزشی و پرورشی سخن گفت.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تدوین دستورالعمل تداوم آموزش در شرایط بحرانی، اظهار کرد: سیاست این وزارتخانه، تعطیل‌نشدن آموزش در کشور است.

به گفته وی، در این دستورالعمل با بررسی تجربه کشور‌های مختلف، سازوکار‌های لازم برای استمرار آموزش در شرایط بحرانی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر این اساس، در صورت بروز بحران در مناطق مختلف، امکان تغییر موقت شیوه آموزش به شکل مجازی، با هماهنگی مسئولان ذی‌ربط و متناسب با شرایط هر منطقه فراهم خواهد بود.

کاظمی تأکید کرد: تصمیم‌ها باید متناسب با شرایط میدانی اتخاذ شود و با عادی‌شدن وضعیت، آموزش به روال معمول بازگردد.

پرداخت حدود ۸۰ درصد حق‌التدریس‌ها؛ ثبت ۲.۵ میلیون ساعت تدریس

کاظمی در بخش دیگری از این نشست، از ثبت حدود ۲.۵ میلیون ساعت حق‌التدریس و پرداخت بخش عمده مطالبات این حوزه خبر داد.

وی با قدردانی از مدیران کل استان‌ها، معاونان و مسئولان پیگیر این فرایند، تحقق این پرداخت‌ها را حاصل تلاش مشترک بخش‌های مختلف وزارتخانه دانست و اعلام کرد که حدود ۸۰ درصد پرداخت‌ها انجام شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت پیگیری وضعیت باقی‌مانده مطالبات و استمرار اقدامات برای انجام تعهدات در قبال فرهنگیان تأکید کرد.

۵۹۰ هزار متقاضی دانشگاه فرهنگیان؛ معلمی همچنان پرطرفدار است

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به آمار اعلام‌شده از متقاضیان انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان، شمار داوطلبان علاقه‌مند به ورود به این دانشگاه را ۵۹۰ هزار نفر اعلام کرد.

وی این آمار را نشانه‌ای از استمرار علاقه به حرفه معلمی دانست و بر اهمیت جایگاه این حرفه در جامعه تأکید کرد.

کاظمی همچنین با اشاره به محدودیت‌های جذب نیروی انسانی در سال جاری، از تلاش مدیران استانی و مجموعه‌های مسئول در حوزه تأمین و ساماندهی نیروی انسانی قدردانی کرد.

کاظمی با اشاره به گزارش‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، بر کاهش فاصله برخی استان‌ها با اهداف تعیین‌شده در اجرای آزمون‌های غربالگری تأکید کرد.

تأکید بر آمادگی حداکثری برای مراسم ۱۳ آبان

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به در پیش بودن مراسم ۱۳ آبان، خواستار برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان شد.

وی بر همکاری بخش‌های مختلف و فراهم‌کردن بستر مشارکت داوطلبانه تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مدیران استانی به اجرای برنامه‌های این مناسبت شد.

کاظمی همچنین با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در تبیین دستاورد‌های آموزش‌وپرورش و ارتباط مؤثر با جامعه، خواستار حمایت بیشتر مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها از این حوزه و تبدیل نتایج گردهمایی روابط عمومی‌ها به برنامه‌ای اجرایی و هدفمند شد.

این نشست با طرح موضوعات مختلف حوزه تعلیم‌وتربیت و ارائه گزارش‌هایی از سوی اعضای شورای معاونان و مدیران استانی ادامه یافت و وزیر آموزش‌وپرورش بر پیگیری مصوبات و اجرای دقیق برنامه‌های آموزشی و پرورشی تأکید کرد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، آموزش
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